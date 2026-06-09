Liguria, Bucci: non mi ricandiderò a Presidente della Regione

Genova, 9 giu. (askanews) – “Non mi ricandiderò a Presidente della Regione Liguria. Molti della mia maggioranza mi hanno detto ‘mi dispiace ma sono contento per te’, altri mi hanno detto che forse non era il caso di dirlo adesso. Io invece penso sia il caso di dirlo adesso perché dev’essere un segnale per tutti, dobbiamo fare un ricambio generazionale. Bisogna darsi da fare tutti per trovare altri candidati”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, parlando con i giornalisti a margine della seduta odierna del Consiglio regionale.

“Io però – ha aggiunto Bucci – ho cambiato idea già due volte. La prima, appena eletto sindaco di Genova, quando dissi ‘farò cinque anni e poi basta’, la seconda quando avevo detto ‘non mi candido a presidente della Regione’ e poi mi hanno detto che dovevo candidarmi. Se il Pd insiste a scrivere certe cose, come che ‘accelereranno la mia uscita’, che mi sembra un commento di pessimo gusto, allora forse potrei cambiare idea anche una terza volta”.