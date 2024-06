Liguria, Consiglio regionale respinge mozione sfiducia a Toti

Genova, 4 giu. (askanews) – Il Consiglio regionale della Liguria ha respinto la mozione di sfiducia delle opposizioni nei confronti del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che è agli arresti domiciliari da quasi un mese con l’accusa di corruzione e falso.

A votare contro la mozione sono stati tutti i 18 consiglieri della maggioranza di centrodestra. Ad esprimersi a favore, invece, sono stati 11 consiglieri della minoranza di centrosinistra; mentre il consigliere di Azione Pippo Rossetti, l’unico membro dell’opposizione a non aver sottoscritto la mozione, non era presente in aula.