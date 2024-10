Liguria, Orlando: si può fare altrove ciò che non è riuscito qui

Roma, 28 ott. (askanews) – “Ci sono le condizioni per proseguire una battaglia e per realizzare nelle prossime elezioni amministrative ciò che non è riuscito in questa battaglia regionale. Le forze di centrosinistra hanno collaborato in modo corretto e leale, le ringrazio. Abbiamo pagato qualche difficoltà del cosiddetto campo largo che si è ripercossa anche sulla nostra realtà, i numeri sono indicativi”. Lo ha detto Andrea Orlando, candidato del centrosinistra sconfitto nella corsa alla presidenza della Regione Liguria, nelle prime dichiarazioni post voto.