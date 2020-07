Liguria: pressing eletti liguri su Crimi per intesa con Pd, ‘stop celodurismo’

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Stop con questo celodurismo, in Liguria abbiamo appena il 7%… e su”. Tra gli eletti M5S in Liguria -consiglieri, ma anche parlamentari liguri- con il capo politico Vito Crimi andata in scena ieri, alcuni presenti raccontano all’Adnkronos di un clima molto teso, anzi tesissimo. Il timore è che salti il banco, l’ennesimo, ovvero che anche a Genova -come in Puglia, in Campania e nelle altre Regioni al voto a settembre- l’accordo col Pd per sfidare il governatore uscente Giovanni Toti non arrivi. E così in molti hanno lamentato una posizione, quella dei vertici grillini, considerata “troppo dura”.