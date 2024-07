Liguria, Salvini: inchieste non bloccano il suo rinascimento

Genova, 15 lug. (askanews) – “In questi anni si sta vivendo un rinascimento che Genova e la Liguria aspettavano da decenni. C’è una quantità di investimento pubblico senza precedenti e le inchieste, che noi osserviamo e speriamo si concludano in fretta non tenendo in sospeso l’intera regione per mesi e mesi, non bloccano lo sviluppo di Genova e tutti i cantieri di cui parliamo oggi”. Lo ha detto il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine dell’evento “L’Italia del sì” alla stazione marittima di Genova.

“Il Terzo Valico – ha sottolineato Salvini – ha i lavori in corso e si arriverà in un’ora in treno da Milano a Genova, siamo in attesa della posa del terzo cassone sulla Diga, il tunnel subportuale andrà a bando e poi ci sono tante opere come il collegamento tra la stazione Principe e la stazione marittima di cui verrà firmato oggi il protocollo, il collegamento con l’aeroporto e il Waterfront”.