Liguria, Schlein: si scrive Bucci ma si legge Toti

“È la piena continuità, difenderemo la sanità pubblica”

Genova, 25 ott. (askanews) – “Vogliamo una Liguria governata nell’interesse di tutti, non di pochi e no, di certo di Toti. Si scrive Bucci ma si legge Toti, è la piena continuità con un sistema di potere che dobbiamo lasciare alle spalle”.Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo a Genova a una iniziativa a sostegno di Andrea Orlando candidato alla Regione.”È la continuità al punto che Bucci la rivendica e ha candidato l’assessore alla Salute come capolista, come se fosse andato tutto bene. Ma noi difenderemo la sanità pubblica dalle vostre privatizzazioni e tagli che non avete il coraggio di ammettere”, ha aggiunto.