Lillo e Greg al Teatro Olimpico con “MOVIe ERCULeO”

Roma, 10 mar. (askanews) – Lillo e Greg vanno in scena, al Teatro Olimpico di Roma, con lo spettacolo MOVIe ERCULeO, dall’11 marzo al 5 aprile.

Il duo umoristico più acclamato di Italia torna in teatro più in forma che mai. Questa volta con un progetto che torna ad attingere alle origini della loro arte surreale, che intreccia differenti linguaggi e stili, caratteristici di ambiti anche molto lontani tra loro, in un ricamo di esilarante freschezza, intelligenza e ironia.

Un tuffo nel linguaggio metateatrale che porta in scena il meglio dei principali generi cinematografici e televisivi in uno spettacolo di sketch iper-surreali, dove peplum, horror, fantascienza, fantasy, noir trovano una nuova chiave di lettura che ne sviscera l’ironia intrinseca e l’essenza spesso grottesca.

Uno stralunato portale dimensionale dove l’unico imperativo è lasciarsi andare a sane, liberatorie e profonde risate. Insomma, uno spettacolo che si fregia di due grandi regole della genialità: immediatezza e semplicità, ma in maniera inimitabile, come solo Lillo e Greg sanno proporre!