Lillo in “La pelle del mondo”: etica, ecologia e botanica per tutti

Su Rai3 con il prof. Mancuso per parlare di salvaguardia del Pianeta

Roma, 5 mar. (askanews) – Da venerdì 6 marzo arriva in prima serata su Rai3 “La pelle del mondo”, nuovo programma di Rai Cultura, (prodotto da Be Water Film) dedicato alla vita sulla Terra, alla biosfera e al ruolo delle piante nel nostro futuro.A condurre, il professore Stefano Mancuso, scienziato e saggista, insieme a Lillo Petrolo, da sempre sensibile ai temi della natura e dell’ambiente. Ogni puntata sarà dedicata a un tema specifico. “La prima di queste sei puntate che raccontano come funziona questo straterello sottile che circonda il Pianeta in cui c’è la vita, la biosfera, è tutta lì, in uno strato di 20 km, dalle piante che producono l’ossigeno e il cibo, alle città, alle comunità” ha detto Mancuso. “Cerchiamo di caricare anche voi su questa nave che sta cercando di viaggiare in questo argomento”, ha aggiunto Lillo.Una riflessione “accessibile” sul destino del Pianeta, per rendere comprensibili anche temi più complessi con ospiti che vanno da Corrado Guzzanti e Maccio Capatonda, a studiosi, scienziati e specialisti, fino ad Alessandro Gassmann e Vinicio Capossela.