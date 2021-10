Lilt, campagna di prevenzione nastro rosa: visite senologiche gratuite a Napoli

Visite senologiche gratuite presso gli ambulatori della Lilt di Napoli e provincia guidata dal professor Adolfo Gallipoli D’Errico per tutto il mese di ottobre ed oltre in occasione della tradizionale “Lilt for woman – Campagna Nazionale Nastro Rosa 2021” dedicata alla prevenzione del tumore al seno.

Controlli clinici ma anche incontri informativi e appuntamenti sulle principali emittenti televisive partenopee sulla prevenzione delle patologie oncologiche della mammella.

“Anche per l’edizione 2021 – ha affermato il professor Adolfo Gallipoli D’Errico – torniamo in campo, nel pieno rispetto delle prescrizioni anti-Covid, contro una patologia che, sebbene presenta livelli di mortalità sempre più contenuti, registra comunque una forte incidenza dovuta purtroppo ad un significativo incremento dei fattori di rischio”.

“Intervenire nella fase iniziale della malattia, cioè quando il grado di aggressività è praticamente nullo, ed oggi lo si può fare agevolmente grazie alle nuove tecnologie applicate alla diagnostica per immagini, – conclude il presidente della Lilt Napoli – è assolutamente fondamentale”.

Per l’accesso è possibile prenotare i controlli clinici presso gli ambulatori della Lilt di Napoli telefonando allo 081/5495188 il martedì e il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 17.00 oppure consultando l’elenco degli ambulatori stessi in provincia di Napoli sul sito internet www.liltnapoli.it.