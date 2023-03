Lilt, charity gala a Napoli: Raiz degli Almamegretta protagonista della dodicesima edizione di L’amore è…

Sarà Raiz, alias Gennaro Della Volpe, cantante, attore, scrittore di origine partenopea il super guest della XII Edizione de “L’Amore è…” il Charity Gala ideato ed organizzato da Maridì Communication teso a sostenere i progetti della Lilt Napoli presieduta dal professor Adolfo Gallipoli d’Errico. Voce degli Almamegretta fin dalla loro fondazione, con i quali in trenta anni di carriera, ha registrato dieci album, Raiz, durante il suo intenso percorso artistico ha preso parte anche a diversi lavori di artisti internazionali tra cui Bill Laswell, Massive Attack, Pino Daniele, Adrian Sherwood, Stewart Copeland, per poi pubblicare, lo scorso 24 febbraio, a proprio nome e in collaborazione con la band barese Radicanto “Si ll’ammore è ‘o ccuntrario d’’a morte”, una monografia musicale su Sergio Bruni edita dall’etichetta Visage Music. Accanto a lui come guest della serata, Claudia Marchiori, una giovane attrice veneta “innamorata di Napoli”, molto apprezzata nel ruolo di Emmanuela Setti Carraro, seconda moglie del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, interpretato da Sergio Castellitto nella serie TV “Il Nostro Generale” , andata di recente in onda su Rai 1. L’evento, puntualmente condotto dalla giornalista Maridi Vicedomini si svolgerà il 16 marzo nella prestigiosa location di Villa Mazzarella, sulla collina di Posillipo, Napoli e sarà articolato tra momenti di moda e di spettacolo con uno sguardo particolare verso la “cultura” declinata in più espressioni. In apertura, di scena l’Alta Moda con in passerella una capsule Luxury Kaftani 2023 tratta dalla collezione St. Tropez del couturier Nino Lettieri realizzati con tessuti leggeri quali l’ organza, satin chiffon, con disegni geometrici black and white; a seguire, un flash della linea beachwear Summer 2023 by District Margherita Mazzei, ed ancora una preview della Collezione Autunno Inverno 2023/ 24 del prestigioso brand “Umberto Antonelli Pellicceria” ; dulcis in fundo, un originalissimo trunk show degli outfit sportwear by GIVOVA, un’azienda italiana leader nello scenario internazionale, puntualmente attenta a sostenere nobili iniziative nel “Sociale”, partendo dal concetto che lo sport, suo core business, è un’attività essenziale per migliorare lo stile e la qualità della vita dell’individuo, in primis del paziente oncologico. Non solo spettacolo, ma anche ampio spazio dedicato all’Health & Wellness con Antur, direttore scientifico Maria Luisa Conza, biologa, farmacista, nutrizionista, ovvero un’azienda che si occupa di benessere a 360 gradi, producendo una linea di integratori alimentari naturali e confezionando in toto il “Corporate Wellbeing” ovvero un progetto che comprende tutte le strategie che possono essere attivate da chi fa impresa al fine di migliorare lo stato di benessere psico-fisico dei propri dipendenti, sposando in pieno l’assioma dell’Ilo (International Labour Organization), che postula un legame diretto tra la produttività e il wellbeing dei lavoratori. Ed ancora, per il segmento medico-scientifico, da rilevare la partnership all’evento dello Studio medico di Domenico Monda, odontoiatra, specialista in “Estetica del sorriso” , particolarmente sensibile al rispetto dell’igiene e della sicurezza nell’esercizio della sua professione secondo i dettami normativi dell’Oms. Grande rilievo anche alla tutela del diritto alla salute, inteso come diritto individuale primario ed irrinunciabile con la partnership del prestigioso Studio Legale Mazzeo dell’avvocato Lorenzo Mazzeo “Toga d’oro” e delle figlie, avvocati Antonella e Lorenza Mazzeo, che opera da tempo con successo e competenza in materia sanitaria con particolare riferimento alle ipotesi di responsabilità professionale in tema di “medical mal practice”. Infine, in tema di benessere, non poteva mancare il discorso “Food” con la partecipazione di brand di alto profilo quale “Confetti Maxtris” e di due realtà del settore molto apprezzate : “Dolce e Caffè” di Aniello Esposito che proporrà un festival di delicatezze secondo l’antica tradizione della pasticceria campana e “La Botteghella” di Vincenzo Tammaro con le sue specialità casearie al tartufo.