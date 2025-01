Lilt, lo sguardo e il sorriso: concorso fotografico a Salerno. Ecco il bando

Settecento euro per il primo classificato della categoria professionisti e 300 € per il primo classificato della categoria emergenti, 400 € per il secondo classificato della categoria professionisti e 250 € per il secondo classificato della categoria emergenti, 300 € per il terzo classificato della categoria professionisti e 200 € per il terzo classificato della categoria emergenti oltre a due copie del catalogo per ogni vincitore. Sono questi i premi destinati ai vincitori del primo concorso fotografico, con iscrizione gratuita, organizzato dall’associazione Lilt di Salerno presieduta da Giuseppe Pistolese.

Come da bando, pubblicato sul sito della Lilt Salerno, nella giornata di ieri 20 gennaio il comitato organizzatore ha dunque annunciato i premi del concorso “Lo sguardo e il sorriso”, rivolto a fotografi professionisti ed emergenti, che sta già riscuotendo grande consenso, con diverse richieste di iscrizione già pervenute.

Il concorso, promosso dalla LILT Associazione Provinciale di Salerno, si pone l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui temi della prevenzione e del vivere sano, unendo arte e scienza in un dialogo creativo. Attraverso il tema scelto, “Lo sguardo e il sorriso”, si invita a riflettere sulle emozioni e sui percorsi di vita attraverso la fotografia.

Il concorso è aperto a fotografi professionisti ed emergenti, residenti in Italia, che abbiano compiuto 18 anni alla data dell’iscrizione.

Il tema “Lo sguardo e il sorriso” invita i partecipanti a raccontare, con le loro opere, momenti di trasformazione e resilienza. Sguardi e sorrisi diventano metafore di percorsi di vita segnati da emozioni, lotte e rinascite, sottolineando anche il valore di speranza e solidarietà nel superare le difficoltà.



Modalità di partecipazione

• Iscrizione gratuita: Tramite il sito ufficiale della LILT Salerno.

• Portfolio richiesto: Ogni partecipante deve inviare da 2 a 4 immagini in formato digitale, a colori o in bianco e nero, (1200 px lato lungo, 72 dpi), utilizzando WeTransfer all’indirizzo email fotoliltsa@gmail.com.

• Documenti richiesti:

1. Richiesta di partecipazione con dati personali e categoria di appartenenza.

2. Copia del documento d’identità.

3. Breve curriculum vitae.

La chiusura delle iscrizioni è fissata per il 1 marzo 2025

Le opere saranno valutate da una giuria di esperti, che considererà l’aderenza al tema, l’impatto emotivo e la qualità narrativa.

I vincitori di entrambe le categorie riceveranno premi in danaro, sopra citati, due copie del catalogo ufficiale e visibilità durante l’esposizione che si terrà dal 14 al 26 aprile 2025.

Il copyright rimane dei fotografi partecipanti, ma la LILT Salerno potrà utilizzare le opere a scopo promozionale, garantendo sempre il riconoscimento dell’autore.

Per ulteriori dettagli sul regolamento e le modalità di partecipazione, è possibile consultare il sito ufficiale della LILT Salerno o scrivere all’indirizzo email fotoliltsa@gmail.com.