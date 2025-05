L’imbattibile Daitarn 3, l’anime che ha unito l’ironia di James Bond all’epica dei mecha giapponesi

di Alessandro Spagnuolo

Daitarn 3 è un anime* di 40 episodi, trasmessi in Giappone tra il 1978 e il ’79 da Sunrise (サンライズ, Sanraizu, famosa per Cowboy Bebop e I Cieli di Escaflowne): partorita dalla mente geniale di Yoshiyuki Tomino (富野由悠季, Tomino Yoshiyuki, autore di Mobile Suit Gundam (機動戦士ガンダム, Kidō senshi Gandamu, letteralmente “Gundam il fante mobile” o anche “Gundam il guerriero dall’armatura mobile”), in Italia fu trasmessa nel 1980 col titolo “Daitarn III”.

Non è solo uno dei tanti super robot dell’animazione giapponese: è un unicum, un’opera ibrida che fonde azione futuristica, ironia disarmante e una sorprendente consapevolezza narrativa. Con il suo protagonista carismatico, i nemici biomeccanici e una regia che alterna toni da commedia sofisticata a spunti filosofici, la serie ha lasciato un’impronta indelebile soprattutto in Italia, dove è diventata cult ben più che nella sua terra natale.

Perché il numero 3

Quando si guarda per la prima volta L’imbattibile Daitarn 3, è naturale chiedersi: perché “3”? Dove sono finiti il primo e il secondo Daitarn? È una domanda che molti appassionati si sono posti, ma la risposta, curiosamente, non risiede nella continuità narrativa. Non esistono né un Daitarn 1 né un Daitarn 2. Il numero nel titolo non indica un seguito o un’evoluzione di modelli precedenti, bensì è una scelta stilistica, simbolica e, potremmo dire, quasi teatrale.

Siamo alla fine degli anni ’70, un periodo d’oro per i “robottoni” giapponesi, in cui i numeri nei titoli erano molto comuni. Mazinga Z, Vultus 5, Getter Robo G, Combattler V: le lettere e i numeri davano un senso di potenza, mistero, progresso tecnologico. In questo contesto, l’uso del “3” serviva a conferire al robot una solennità e una maestosità immediata. Il numero non racconta una storia precedente, ma crea una suggestione: quella di trovarsi davanti a qualcosa di definitivo, di avanzato, il culmine di un’evoluzione mai raccontata ma intuita.

Il creatore della serie, è noto per la sua inclinazione a dare nomi solenni e ricchi di implicazioni alle sue opere. Il “3” in fondo è anche questo: un vezzo autoriale, un segno distintivo, un richiamo a una narrazione più grande, anche quando questa non è esplicitamente scritta. E se vogliamo cercare un significato più simbolico, non mancano le interpretazioni: tre sono le forme del Daitarn (umanoide, veicolo terrestre, aereo), tre i personaggi principali che lo pilotano o lo affiancano (Banjo, Reika, Beauty), e tre i principali antagonisti, Don Zauker, Koros e i Meganoidi, in definitiva, il nome “Daitarn 3” non ha bisogno di predecessori per essere grande: lo è già nel suono, nella presenza scenica, nel mistero che evoca che è parte integrante del suo fascino duraturo.

Etimologia del nome Daitarn

Anche il nome stesso, “Daitarn”, porta con sé significati nascosti. Deriva da una combinazione tra “Dai”, che in giapponese significa “grande” o “potente”, e “Turn”, parola inglese che può significare “svolta”, “cambiamento”, ma anche “trasformazione”. Quasi a indicare un “Grande Cambiamento”, una figura eroica capace di ribaltare le sorti del mondo. È un nome che suona epico, che si imprime nella memoria e annuncia fin dal titolo il carattere eccezionale del robot protagonista.

Trama (senza spoiler)

All’inizio del XXI secolo, la Terra è minacciata da un gruppo di cyborg chiamati i Meganoidi, fuggiti da Marte dopo il fallimento di una serie di esperimenti, guidati dal malvagio Don Zauker (Don Zauser nella versione originale giapponese) e dalla sua interprete nonché sacerdotessa Koros con l’intento di far diventare l’umanità “migliore” trasformandoli in macchine.

A contrastarli c’è Banjo Haran (破嵐 万丈, Haran Banjō), ultimo erede del professore Sozo Haran (破嵐創造(はらん そうぞう, Haran Sōzō) scomparso su Marte. Banjo a soli 18 anni pilota il gigantesco robot Daitarn 3, costruito con leghe speciali di origine marziana, per fermare i piani di conquista dei Meganoidi. Al suo fianco combattono il leale maggiordomo di 55 anni Garrison Tokida (ギャリソン時田, Gyarison Tokida), le affascinanti assistenti, una ricca bionda di 17 anni Beautiful “Beauty” Tachibana (ビューティフル・タチバナ / ビューティ, Byūtifuru Tachibana / Byūti), e una 17enne ex cadetta dell’Interpol Reika Sanjo, (三条 レイカ, Sanjō Reika)), e poi il piccolo orfano di 10 anni Totta “Toppy” Toda (戸田 突太 / トッポ, Toda Totta / Toppo) salvato da Reika. La serie è a formula episodica: ogni puntata è un’avventura fra fantascienza e azione, sullo sfondo di scontri tra Daitarn 3 e i vari robot nemici.

Manga

A differenza di molte serie prodotte da Sunrise, non esisteva un manga** seriale canonico di Daitarn 3 al momento dell’uscita TV. Tuttavia in Giappone negli anni successivi sono stati pubblicati artbook e raccolte fumettistiche. In particolare nel 2011 è uscito il volume Muteki Kōjin Daitā 3 (全1巻) come quarto numero della collana Sunrise Robot Manga Collection il manga fu disegnato da Yū Okazaki (岡崎 優, Okazaki Yū) e ripropone fedelmente le storie dell’anime. Inoltre, fra le opere derivate si ricordano la serie di romanzi spin-off Haran Banjo Series (破嵐万丈シリーズ), scritta dallo stesso Yoshiyuki Tomino tra il 1989 e il 1992 e libri-guida come lo Zambot 3 – Daitarn 3 Chronicle (2003 pubblicato da Futabasha Publishers Ltd. (株式会社双葉社?, Kabushiki Gaisha Futabasha), un’enciclopedia illustrata dedicata ai due franchise.

Stile visivo e qualità dell’animazione

Lo stile visivo della serie è tipico dei mecha anni ’70: disegni puliti, robot massicci e combattimenti spettacolari. L’animazione, pur limitata dai budget televisivi dell’epoca, risulta fluida soprattutto nelle scene d’azione più importanti. Uno degli elementi che contribuiscono alla straordinaria vivacità visiva di Daitarn 3 è senza dubbio il lavoro di Yoshinori Kanada (金田 伊功, Kanada Yoshinori, morto il 21 luglio 2009), uno degli animatori più innovativi, visionari e anticonvenzionali, che ha inserito elementi quasi da “cartone animato comico”, arricchendolo di deformazioni cinetiche, esplosioni spettacolari e movimenti audaci: ad esempio i Meganoidi assumono espressioni facciali buffe e movenze caricaturali durante gli scontri, trasformando le sequenze tese in una farsa, questo avrebbe poi ispirato generazioni di artisti (che ritroveremo dallo studio di animazione giapponese Gainax (株式会社ガイナックス, Kabushiki-gaisha Gainakkusu) allo studio Trigger (株式会社トリガー, Kabushiki-gaisha Torigā).

Sebbene non fosse il direttore dell’intera serie, le sue animazioni chiave sono immediatamente riconoscibili e rappresentano alcuni dei momenti più iconici del robot, soprattutto nelle trasformazioni, nei colpi finali e nei combattimenti aerei, in cui il movimento è portato all’estremo in una sorta di danza esplosiva. Il suo contributo non solo distingue Daitarn 3 da molte altre serie, ma contribuisce a definirne l’aura leggendaria che ancora oggi affascina i fan.

Kanada ha lavorato a titoli fondamentali come Galaxy Express 999 (銀河鉄道999, Ginga Tetsudō Surī Nain, creato nel 1977), L’invincibile Zambot 3 (無敵超人ザンボット3, Muteki chōjin Zanbotto Surī, letteralmente L’invincibile superuomo Zanbot 3, anche lui del 1977), Nausicaä della Valle del vento (風の谷のナウシカ?, Kaze no tani no Naushika, per Hayao Miyazaki del 1984), Birth (バースBāsu ), noto anche in Occidente come Planet Busters o The World of the Talisman, Yamato – L’ultima battaglia (宇宙戦艦ヤマト・完結編, Uchuu Senkan Yamato Kanketsu Hen, letteralmente “Corazzata spaziale Yamato: Saga finale”, del 1983), e tanti altri.

Ma più importante dei singoli lavori è stato il suo modo di liberare l’animazione da un certo formalismo, aprendola alla libertà creativa, all’energia visiva, alla possibilità di raccontare con il movimento qualcosa che va oltre la tecnica: pura emozione in movimento, ispirando un’intera generazione di animatori a uscire dalle convenzioni.

Questo approccio, destinato a lasciare un’impronta duratura, è diventato il cuore di quella che viene oggi definita Kanada School, ovvero una corrente non ufficiale ma potentissima dell’animazione nipponica, basata su movimenti esagerati, pause drammatiche, prospettive forzate e una composizione dinamica delle scene che punta tutto sulla spettacolarità visiva. Non è tanto una scuola accademica, quanto un’eredità stilistica trasmessa a generazioni di autori e studi, tra cui gli autori come Hideaki Anno (秀明 庵野, Anno Hideaki, famoso per Neon Genesis Evangelion 新世紀エヴァンゲリオン, Shin seiki Evangerion, letteralmente “Nuovo secolo Evangelion” o, in senso più ampio, “Vangelo del nuovo secolo”) e Hiroyuki Imaishi (今石 洋之, Imaishi Hiroyuki, famoso per la regia di Sfondamento dei cieli Gurren Lagann (天元突破グレンラガン, Tengen toppa Guren Ragan e Promare (プロメア, Puromea), che ne hanno portato avanti la lezione con stile e audacia.

In generale la serie ha un tono più leggero e umoristico rispetto ad altri super robot, caratteristica evidente anche nel protagonista spigliato e nei dialoghi autoironici dei nemici. Dal punto di vista tecnico, Daitarn 3 vantava un budget relativamente elevato per il 1978, e le sue trasformazioni in vari mezzi di trasporto (auto, aereo, astronave) sono realizzate con cura. Il design mecha di Kunio Ōkawara (大河原邦男, Ōkawara Kunio) e il character design di Norio Shioyama (塩山 紀生, Shioyama Norio, morto il 13 aprile 2017, visti anche in Combattler V (超電磁ロボ コン・バトラーV, Chōdenji Robo Konbatorā Bui, letteralmente “Robot Superelettromagnetico Combattler V”, Combattler V , nome completo Chōdenji Robo Combattler V (ロボ コン・バトラー, Chōdenji Robo Konbatorā Bui, letteralmente Super Electromagnetic Robot Combattler V )超電磁ちょうでんじVブイ) danno al cast un’immagine attraente e ben definita.

Musiche

Le musiche sono firmate da Takeo Watanabe (渡辺岳夫?, Watanabe Takeo, morto il 2 giugno 1989, famoso per aver creato la colonna sonora di Lady Georgie ) e Yûshi Matsuyama (celebre per composizioni melodiche e orchestrali come Candy Candy), e qui offre temi spesso epici e orecchiabili, ma senza parti cantate inedite oltre alle sigle.

Le sigle TV sono fra i punti più ricordati della serie: l’apertura giapponese è “Come Here! Daitarn 3”

cantata da Makoto Fujiwara (藤原誠, Fujiwara Makoto, morto il 13 giugno 2002).

In Italia la sigla d’apertura “Daitarn 3” è di Luigi Albertelli (morto il 19 febbraio 2021) e la musica e l’arrangiamento di Vince Tempera fu eseguita dal gruppo I Micronauti (autori anche delle canzoni di Tekkaman e Capitan Futuro) cantata da Giancarlo Balestra, considerata fra le migliori sigle cartoon degli anni ’80.

Film

Non esistono film cinematografici o OAV*** ufficiali di Daitarn 3, la serie è rimasta confinata alla sua trasmissione TV e a progetti editoriali, senza lungometraggi derivati.

Spin-off

Romanzi spin-off – Haran Banjo Series (1989–1992): serie di romanzi scritti da Yoshiyuki Tomino, incentrati sulle vicende successive della famiglia Haran

Enciclopedia/Artbook – Zambot 3 – Daitarn 3 Chronicle (2003, Futabasha): libro illustrato di approfondimento sulle due serie anime.

Crossover videoludici – Daitarn 3 compare in numerosi giochi strategici crossover, soprattutto nella serie Super Robot Wars (varie edizioni per SNES, PS1, PS2, PSP, GBA ecc.)

Video games dedicati – Non esiste un videogioco “stand-alone” di Daitarn 3, ma ad esempio Super Robot Pinball(GBC, 2001) include mecha della serie.

Knights of the Multiverse (2014): gioco/browser giapponese nel quale Daitarn 3 appare come robot giocabile assieme ad altri super robot Sunrise.

Action figure e modellini – La robot di Daitarn è stato inserito nel merchandising: esistono giocattoli giapponesi (es. Jumbo Machinder Clover) e relativi reissue (serie Goldor, Shogun Warriors) dedicati a Daitarn 3.

Mondi condivisi – Citazioni e omaggi appaiono in opere successive (per esempio Brave Saga, fumetti vari, ecc.).

Ordine cronologico

Essendo una serie autonoma, si consiglia di guardare direttamente la serie TV originale Daitarn 3 (1978) nella sua totalità, non vi sono prequel o sequel anime canonici da vedere prima o dopo. Gli spin-off (romanzi, artbook) possono essere fruiti come approfondimenti separati.

Premi

Al momento dell’uscita non sono documentati premi o candidature significative per Daitarn 3. Tuttavia, la serie ha acquisito negli anni una fama di culto: pur “soltanto” moderatamente popolare in Giappone all’epoca, Daitarn 3 è divenuto molto famoso in Italia ed è ancora ricordato come un classico dei primi anime importati, merito anche della celebre sigla e del fascino del protagonista.

Videogiochi

Daitarn 3 appare in numerosi videogiochi di stampo “crossover mecha”, nonché in alcuni titoli spin-off:

Dai-3-Ji Super Robot Taisen (PS1/SNES, 1993) – primo gioco SRW a includere Daitarn 3.

Dai-4-Ji Super Robot Taisen (PS1/SNES, 1995) – SRW con Daitarn 3.

Super Robot Taisen 64 (N64, 1999) – appare come unità giocabile (N64, 1999) – appare come unità giocabile .

Super Robot Wars Alpha (PS1, 2000) e Alpha Gaiden (PS1, 2001) – inclusa la fazione di Daitarn 3.

Super Robot Wars A (GBA, 2001) e Super Robot Wars R (GBA, 2002) – con la presenza di Daitarn 3.

Super Robot Pinball (Game Boy Color, 2001) – un flipper con robot da vari anime SRW.

Super Robot Wars Z (PS2, 2008) – appare fra i protagonisti (PS2, 2008) – appare fra i protagonisti .

Super Robot Wars A Portable (PSP, 2008) – port del titolo GBA con Daitarn 3.

Dai-2-Ji Super Robot Taisen Z Hakai-hen/Saisei-hen (PSP, 2011–2012) – duologia PSP che include Daitarn 3 (PSP, 2011–2012) – duologia PSP che include Daitarn 3 .

(Per brevità si citano alcuni esempi di titoli: in generale Daitarn 3 è una presenza ricorrente nella serie Super Robot Wars, dagli anni ’90 fino alle console portatili).

Censura italiana

La trasmissione italiana originale del 1980 non subì tagli drastici di scene (i contenuti risultavano già abbastanza “leggeri” rispetto ad altri anime dell’epoca). Le modifiche riguardarono soprattutto adattamenti di nomi e dialoghi: ad esempio Don Zauser fu tradotto in Don Zauker, e la parola Daitarn nel titolo fu italianizzata in “Daitan 3” per la sigla TV. Nel 2006 il cofanetto DVD Dynit ripropose l’anime con un nuovo doppiaggio, offrendo due tracce audio: una con i nomi storici italiani e una con quelli originali giapponesi. Ciò significa che la versione Dynit “nuova” ripristina il nome Daitarn 3 e Don Zauser, mentre quella “storica” conserva Daitan III e Don Zauker. A parte queste variazioni sui nomi, non si segnalano censure pesanti né modifiche al contesto, poiché la serie era già considerata adatta al pubblico televisivo.

Citazioni

Mobile Suit Gundam : Nel primo episodio della serie, compaiono brevemente i robot Tetsujin 28 , Raideen e Daitarn 3 , come omaggi visivi a precedenti opere mecha.

Saikyō Robo Daiōja: Questo anime presenta un robot combinabile che richiama fortemente il design e le trasformazioni di Daitarn 3, evidenziando l’influenza stilistica della serie.

Meganoidi : Il gruppo musicale italiano ha preso il nome dai nemici di Daitarn 3, a testimonianza dell’impatto dell’anime sulla cultura pop italiana.

Don Zauker : Il personaggio principale del fumetto satirico omonimo deve il suo nome all’antagonista principale della serie, Don Zauker.

Zagor: Nella storia “Le sette città di Cibola”, appare un robot gigante simile a Daitarn 3, funzionante anch’esso a energia solare.

Questi esempi evidenziano come l’anime abbia lasciato un’impronta duratura sia nel panorama dell’animazione giapponese che nella cultura pop italiana, influenzando opere successive e continuando a essere celebrato da fan e creatori.

Curiosità

Influenze e stile: Il protagonista Banjo Haran è volutamente paragonato a un agente segreto in stile James Bond; infatti Yoshiyuki Tomino prese esplicitamente ispirazione dalle atmosfere “spy” anni ’60, e molte scene (in costume o auto) ricordano i film di 007

Staff di produzione: Lo staff tecnico includeva molti ex di Zambot 3. Il mecha design di Daitarn (corazzato e “umanoide”) è di Kunio Ōkawara, mentre Norio Shioyama curò il character design umano.

Doppiaggio italiano: Il doppiaggio originale VDA (1980) ebbe direttori diversi: Renzo Stacchi fu la voce italiana di Banjo Haran, Rosalinda Galli di Beauty, Mariù Safier di Reika. Nel doppiaggio Dynit (2006) le voci furono in parte rinnovate e supervisionate da Serena Verdirosi. La sigla italiana “Daitarn III” fu registrata dai Micronauti sotto pseudonimo.

Sigla alternativa: La sigla italiana aveva anche una versione tv modificata (“versione accelerata”) per motivi di palinsesto. Collegamenti: Daitarn 3 compare nel “Super Robot Wars” fumetto Brave Saga 2 (non ufficiale) e omaggiato in prodotti pop come linee di modellini e puzzle anni ’80.

Trasmissioni moderne: Dopo le TV locali anni ’80, Daitarn 3 è stato riproposto su satellite e home video (VHS/DVD), consolidando il suo status cult. In Giappone è uscito un DVD box nel 2004 e Blu-ray nel 2019.

Conclusione

Daitarn 3 rimane un’opera di grande rilevanza storica nel genere mecha. In Giappone ebbe un successo modesto al lancio, ma è apprezzato come classico del periodo “robotico”. Da noi è uno dei primi nomi che vengono in mente quando si parla di super robot classici (dopo Goldrake e Mazinga Z), come testimoniano le frequenti repliche in TV e la sua presenza nei ricordi dei fan più adulti.

La celebre formula di battaglia del protagonista (“E ora, con l’aiuto del sole vincerò, attacco solare… ENERGIA”) è rimasta impressa in generazioni di spettatori italiani. Culturalmente, Daitarn 3 ha contribuito a legittimare il filone super-robot in Italia, aprendo la strada ad altre serie e mostrando che anche il mecha poteva essere divertente e “per tutti”. In Giappone il suo impatto è più di nicchia, mentre in Italia va annoverato tra le serie più influenti dell’epoca, grazie alle sue trovate registiche e alla colonna sonora evocativa. In sintesi, Daitarn 3 rimane nel cuore di molti fan come esempio di anime d’avventura dal tono scanzonato e ben congegnato, con un’eredità pop che trascende la sola animazione.

Per apprezzarla al meglio si consiglia la visione in lingua originale con i sottotitoli in italiano, attualmente è possibile vederlo così su Amazon Prime Video dal titolo L’imbattibile Daitarn 3 del 1980.

Mentre quella solo in italiano sempre su Amazon Prime video è Daitarn 3 Vintage Edition, una versione migliorata dell’anime originale, con audio e video restaurati.

Buona visione

*Anime

Gli anime sono produzioni animate provenienti dal Giappone, disponibili in TV, al cinema o sulle piattaforme di streaming. A differenza dei cartoni animati occidentali, gli anime si distinguono per il loro stile artistico distintivo, trame avvincenti e una grande diversità di generi, che includono azione, commedia, fantasy e dramma.

Si dividono in:

Kodomo (dal giapponese bambino/a) rivolto ad un pubblico di bambini. Esempi: Doraemon, Pokemon e Heidi.

Shōnen (dal giapponese ragazzo) per un pubblico di ragazzi adolescenti. Esempi: Dragon Ball, One Piece e Naruto.

Shōjo (dal giapponese ragazza) indirizzati ad un pubblico di ragazze adolescenti Esempi: Sailor Moon, Mila e Shiro e Kiss me Licia.

Seinen (dal giapponese uomo giovane) destinati ad un pubblico adulto maschile dai 18 anni in su. Esempi: Berserk, Vinlad Saga, Psycho Pass.

Josei (dal giapponese donna) per un pubblico adulto femminile. Esempi Nana, Paradise Kiss e Vampire Knight.

**Manga

I manga sono fumetti giapponesi. Si distinguono per alcune caratteristiche uniche. Innanzitutto, la lettura avviene sempre da destra verso sinistra, partendo dall’ultima pagina. Molti manga sono stampati in bianco e nero, focalizzandosi sul dettaglio del tratto e sull’espressività dei personaggi. Lo stile di disegno è spesso caratterizzato da occhi grandi e intensi, capelli dalle forme e colori vivaci, e un’enfasi sulle reazioni emotive attraverso espressioni facciali e simbolismi visivi.

***OAV

L’OAV (Original Animation Video) è un episodio o una serie di episodi anime che vengono prodotti direttamente per il mercato home video (VHS, DVD, Blu-ray, streaming on demand) senza essere trasmessi prima in televisione o al cinema. Pensa agli OAV come a degli “speciali” o delle “uscite dirette per il video” che spesso approfondiscono storie secondarie, esplorano universi alternativi o continuano trame di serie TV già concluse, offrendo maggiore libertà creativa rispetto alle produzioni destinate al palinsesto televisivo.