Pubblicato in versione digitale il volume “L’immaginario diplomatico. Conoscere i diplomatici attraverso le foto storiche”, a cura dell’ambasciatore Stefano Baldi. Far conoscere la tradizione diplomatica nazionale attraverso le tante figure, più o meno note, che hanno rappresentato l’Italia nel mondo: questo l’obiettivo della pubblicazione, ora in versione digitale, del volume “L’immaginario diplomatico. Conoscere i diplomatici attraverso le foto storiche”, a cura dell’ambasciatore Stefano Baldi. Il volume fotografico si propone di far conoscere alcune delle tradizionali attività svolte dalla diplomazia ed alcuni aspetti della vita diplomatica attraverso immagini d’epoca di diplomatici italiani scattate tra il 1861 ed il 1961. Si tratta di foto in molti casi inedite, frutto di un’approfondita ricerca durata anni. Tutte le foto incluse fanno parte del più vasto progetto “Immaginario diplomatico” che ha portato alla realizzazione di un sito web (Clicca qui) dedicato alle foto storiche (1861-1961) che riguardano diplomatici italiani di carriera del passato. Attingendo dal materiale disponibile (sono attualmente 530 le foto pubblicate online) l’Ambasciata d’Italia a Sofia e l’Istituto Italiano di Cultura di Sofia hanno realizzato una mostra di carattere divulgativo. Lo scopo principale dell’iniziativa e della mostra è di preservare e divulgare un importante patrimonio fotografico relativo alla storia dei diplomatici italiani.