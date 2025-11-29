L’impegno di Apab per una “democrazia del cibo”

Dalla terra alle mense: filiere artigiane e locali

Firenze, 29 nov. (askanews) – Unire qualità, diritti, sostenibilità e nuove opportunità per chi vuole coltivare e trasformare la terra in modo responsabile, riuscendo a rimanere sul mercato, e avvicinando produttori biologici e biodinamici alle scuole, alle mense, in generale alla collettività. Quello della “democrazia del cibo” è uno dei temi centrali del 39esimo convegno nazionale dell’Associazione per l’agricoltura biodinamica Apab, dal titolo “Agricoltura come Arte sociale”.”Quindi cosa vogliamo fare? Vogliamo portare gli agricoltori, i loro prodotti, nelle mense, nei ristoranti, nelle mense pubbliche, negli ospedali, dove c’è bisogno di alzare la qualità e soprattutto far capire al sistema Paese che la via della trasformazione nel modello agricolo, bio, è una via che fa la differenza”, spiega il presidente di Apab, Carlo Triarico. “I territori, se si uniscono insieme, per esempio, come con i biodistretti, e la nuova potenziale capacità di aggregazione sui territori -aggiunge- insieme possono coinvolgere la popolazione per un salto di qualità di cui abbiamo bisogno in Italia”.Apab si muove di concerto con tutte le principali sigle che, a vario titolo, dall’ambientalismo alla biodiversità, alla filiera corta, condividono questi obiettivi: “Oggi – commenta Lucio Cavazzoni Presidente del Bio-distretto dell’Appennino Bolognese – parlare di democrazia del cibo vuol dire parlare anche di democrazia e di possibilità, di opportunità di lavorare la terra e di ritornare ad un’agricoltura e ad un allevamento artigiani. Artigiano perché è questa la modalità che ci consente la relazione con la natura, con la terra, con tutto il vivente”Dal convegno di Firenze parte un tour europeo che passerà l’11 dicembre da Roma, per rilanciare la Dichiarazione di Bruxelles e promuovere politiche alimentari sostenibili.