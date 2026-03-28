L’impeto del gesto: Paolo Tesi e quel dialogo mai interrotto con l’istinto

La Fondazione POMA Liberatutti di Pescia ha inaugurato la mostra di Paolo Tesi, Visceralità primitiva, aperta al pubblico fino al 24 Maggio 2026. L’artista si distingue per un approccio autonomo e indipendente senza seguire mode o scuole predefinite. La sua ricerca è finalizzata a rispondere ad un’esigenza profonda e interiore che chiarisce la scelta del titolo e delle tematiche affrontate nell’esposizione: il lato istintivo e selvaggio è rappresentato nelle sue opere come via di fuga da gabbie mentali e sociali. Tesi si definisce un “pittore con la tentazione di scrivere” e sfida costantemente nella sua poetica visiva ed artistica gli antagonismi tra libertà e costrizione, usando spesso le metafore dei cavalli imbrigliati o degli uccelli in gabbia per rappresentare le “funi e i legacci” sociali che impediscono all’uomo di essere libero. L’elemento segnico è la costante genesi da cui prendono vita le sue creazioni che si fondono tra pittura e grafia, un segno che, come ha dichiarato l’artista stesso, scompare e viene inghiottito dai fogli insieme ai tanti altri schizzi tracciati ma che nasce da un’urgenza irrazionale e inspiegabile di sentirsi appagato dal processo creativo in divenire. La costante ricerca di un esito immaginato verso quell’ “altrove che sfugge” e diventa poi irraggiungibile, attiva la voracità incessante del segno e consegna linfa vitale al progetto espositivo. Il processo creativo dell’artista diventa terreno di scontro come un bisogno necessario di ricerca ed azione vorace e istintiva. La mostra accoglie ventisette opere, tutte create da Tesi nel corso dell’anno 2025: dieci lavori a colori di inchiostro su carta e 17 composizioni monocrome di pastello a cera su carta attraversano tematiche legate tra loro da un filo invisibile che unisce l’universo onirico, gli stati d’animo, le visioni e le allucinazioni. In questa fluidità tematica e di lavori di grandi dimensioni, i soggetti dei quadri sono connessi tra loro attraverso lettere colorate che si fondono insieme alle linee di disegno evocando il desiderio di una narrazione nascosta. I colori spesso fluttuano o riempiono gli spazi in modo emotivo. Il segno resta invece l’elemento razionale che “imbriglia” l’immagine, dando struttura al caos dei sentimenti. Tesi ha fondato la rivista di arte e letteratura Ombrone ed è docente di disegno tra l’Italia e la Germania. Ha iniziato il suo percorso espositivo partecipando negli anni Sessanta a mostre collettive, arrivando nel 1973 alla creazione della sua prima personale a Pistoia e continuando, negli anni successivi, in Italia e all’estero. Il catalogo della rassegna è stato pubblicato da Edizioni Fondazione POMA Liberatutti all’interno della collana PomArte ed è stato curato da Marta Convalle.

Fondazione POMA Liberatutti della città di Pescia è un ex opificio ristrutturato con l’obiettivo di favorire iniziative artistiche e culturali variegate. E’ col tempo diventato un centro polifunzionale mirando ad un concept di factory multifunzionale. Oltre a mostre d’arte, spettacoli dal vivo e conferenze, offre attività formative come laboratori di scrittura, pittura scultura e corsi di cucina e di discipline sportive unendo e condividendo creatività, tradizioni gastronomiche e ricerca di armonia e bellezza.