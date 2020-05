L’importanza della chiarezza del diritto, Carofiglio al Suor Orsola: lezione in diretta streaming

“Con parole precise. L’importanza della chiarezza nella scrittura giuridica” sarà il tema della lezione dello scrittore Gianrico Carofiglio che si svolgerà martedì 5 maggio alle 15.30 sulla piattaforma digitale Zoom nell’ambito delle attività didattiche del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (per seguirla in diretta si potrà accedere da www.unisob.na.it/eventi).

Un’attività didattica quella del Suor Orsola che da anni vede in cattedra oltre ai docenti dell’Ateneo anche i professionisti dei diversi settori del mondo del lavoro a cui da subito si apre l’insegnamento teorico. Una buona pratica che è rimasta intatta anche con il nuovo piano di didattica digitale messo in campo dall’Ateneo napoletano per le lezioni di secondo semestre (da marzo a maggio) per affrontare le nuove necessità causate dall’emergenza Coronavirus.

“Le leggi troppo numerose, spesso poco chiare e non di rado in contraddizione tra loro sono uno dei difetti storici del nostro Paese – spiega Tommaso Edoardo Frosini, direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche del Suor Orsola che introdurrà la lezione di Carofiglio insieme con il Rettore Lucio d’Alessandro – e sentiamo forte la necessità di formare una futura classe di operatori del diritto che abbia una specifica attenzione alla modalità di scrittura delle ‘regole’ che è anche e soprattutto una garanzia per il cittadino per la certezza del diritto e quindi dei suoi doveri e dei suoi diritti”. Una specifica attenzione alla scrittura dei testi giuridici che il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza del Suor Orsola, l’unico a numero programmato del Mezzogiorno (aperto solo a 150 allievi all’anno), coltiva sin dalla sua fondazione nel 1998 con specifici esami dedicati al lessico del diritto e alla scrittura giuridica e con esercitazioni pratiche affidate a magistrati, notai e avvocati.

“La chiarezza del diritto è un valore pratico ma anche e soprattutto etico a cui ho sempre cercato di ispirarmi da magistrato. È un dovere per chi esercita il potere ed è quindi molto importante che all’Università si insegni la chiarezza ai futuri giuristi per tenerli lontani da quella ‘oscurità’ del linguaggio giuridico che è storicamente un retaggio dei regimi autoritari”. Così Gianrico Carofiglio, già magistrato e senatore ed ormai da quasi vent’anni uno degli scrittori italiani più apprezzati, anticipa alcuni dei temi della sua lezione al Suor Orsola, dove era già stato tra i protagonisti nel 2007 della rassegna di “Cinema Letteratura e Diritto”, altro fiore all’occhiello delle iniziative aperte alla città del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Ateneo napoletano.

Intanto anche negli altri corsi di laurea del Suor Orsola proseguono anche in modalità digitale le lezioni affidate a professionisti ed esperti di vari settori. All’interno del Corso di laurea in Economia aziendale e Green Economy il Laboratorio di “Percorsi di sostenibilità” diretto da Alessandra Storlazzi ha organizzato un ciclo di incontri su smaltimento e gestione dei rifiuti con numerosi testimoni privilegiati del settore. Tra gli altri sono stati invitati Giuseppe Cerbone, direttore Divisione Packaging di Ferrarelle e Angelo Bruscino, manager di Greenenergy.

