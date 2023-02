L’importanza della valutazione di impatto delle politiche pubbliche e delle regolazioni in Italia. Ne parla all’Apef Enrico Giovannini

Mi associo ad Alfonso Ruffo, direttore del Denaro, che ospita questo annuncio dell’importantissimo incontro promosso dal professor Carlo Lauro, Presidente dell’Associazione Professori Emeriti Federiciani e dall’Accademia Pontaniana, lunedì 20 febbraio, a via Mezzocannone 8, dal titolo La Valutazione d’Impatto delle Politiche Pubbliche e della Regolamentazione, con la partecipazione di Enrico Giovannini già Presidente dell’Istat e Ministro con il Governo Draghi.

La locandina del Convegno

Alcune mie collaborazioni a ildenaro.it, “Le esperienze cognitive dall’Albero della vita”, le ho proprio ispirate alle tematiche oggetto dell’incontro alle quali non solo la comunità scientifica che ci circonda è interessata, e non da oggi, assieme al mondo intero di oggi, ma anche le Istituzioni e la società civile. Diventa infatti imprescindibile il tema di valutazione delle politiche e delle regolazioni non tanto per una funzione di controllo quanto della valorizzazione dell’attività governativa. Il tema sarà introdotto dalla professoressa Mita Marra che sottolineerà la necessità di promuovere la cultura della valutazione i cui aspetti, metodologici, economici e giuridici a cui è necessario attrezzare proprio le politiche di cui parleranno saranno trattati nel corso dell’incontro dagli Emeriti della Federico II Carlo Lauro, Massimo Marrelli e Massimo Villone. I relatori napoletani parleranno nel corso dell’Incontro del 20 febbraio con Enrico Giovannini, che si soffermerà sulle esperienze italiane maturate anche nel corso della sua partecipazione al Governo Draghi. Concluderà l’incontro Il professore emerito Luigi Fusco Girard.

Desidero sottolineare come il collega Enrico Giovannini, che è il vero ospite d’onore dell’Incontro si sia dedicato da molti anni, assieme ad altri studiosi, a coltivare il “credo” di lasciare alle spalle il Pil (Robert Costanza. Ida Kubiszewski. Enrico Giovannini,Hunter Lovins, Jacquelin McGlade,Kate E. Pickett,Kristin Vala Ragnarsdòttir, Debra Roberts, Roberto de Vogli % Richard Wilkinson) autori di Supplementay Information to: “Time to leave GDP behind” (Comment in Nature 505, 283-285; 2140). Ciascuno di loro impegnato nel proporre Indicatori di Welfare e Benessere alternativo ad alta eterogeneità rispetto al PIL a bassa eterogeneità dentro le misure alternative, Dal 2015 il prof. Enrico Giovannini è il Portavoce dell’ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile, che produce, nelle varie vesti previste dalla comunicazione, molte pubblicazioni tematiche e articolate per comporre innanzitutto il “Rapporto che la pubblicazione principale dell’Alleanza per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile in Italia. Il documento, oltre a fornire aggiornamenti sull’impegno della comunità internazionale per l’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’Onu, sottoscritta dai Governi di 193 Paesi. si focalizza sul contesto nazionale, articolandosi su due piani:

un’analisi sullo stato di avanzamento del nostro Paese rispetto all’attuazione dell’Agenda 2030 e ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs), condotta sia a livello macro per valutare gli impegni del Governo e della società italiana, sia a livello micro con un’analisi approfondita per singolo Goal;

un quadro organico di raccomandazioni di policy, da sottoporre ai vertici, per segnalare gli ambiti in cui bisogna intervenire per assicurare la sostenibilità economica, sociale e ambientale del nostro modello di sviluppo e influenzare in questo modo le strategie e le attività del Governo” .

Dopo i 626 giorni del Governo Draghi oggi Giovannini è il Presidente del Comitato Scientifico dell’Asvis. In passato ho invitato il prof. Enrico Giovannini all’ Università di Napoli “Parthenope”; ambedue le occasioni si son date nell’anno 2010:

14 maggio 2010 “La statistica Web 2.0. rischi e opportunità” (vedi qui)

13 dicembre 2010 “Misurare il progresso della società: dal PIL al progresso equo e, sostenibile” lezione tenuta dal Presidente dell’Istat, prof. Enrico Giovannini (vedi qui)