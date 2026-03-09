Giustizia, referendum sulla separazione delle carriere: l’importanza di capire

di Nico Dente Gattola

La campagna referendaria sulla separazione delle carriere è ormai entrata nel vivo e a memoria non si ricorda un quesito accompagnato da tante polemiche, finanche i grandi temi del passato hanno goduto di maggiore serenità ed è quanto dire.

Certo , siamo davanti ad un argomento estremamente complesso , naturale il paese sia diviso, ma i toni sempre più tesi stanno impedendo un’informazione corretta in grado di far capire al cittadino comune non addetto ai lavori( non tutti sono magistrati o avvocati) le caratteristiche della riforma approvata, sottoposta al quesito referendario.

Ecco che iniziative come quelle organizzate a Casal di Principe e a San Prisco dal comitato per il SI unitamente ai “Leoni D’Italia per il SI” sono di grande utilità poiché senza pregiudizi hanno cercato di far comprendere ai cittadini le ragioni per l’approvazione della riforma sulla separazione delle carriere.

Artefici delle iniziative gli avvocati Giuseppe Mangieri, Annamaria Russolillo e Maria Rosaria Spina coordinati dall’avvocato Pasquale Fedele che stanno svolgendo un ruolo estremamente efficace, poiché tra critiche e allarmismi l’argomento della discussione si sta allontanando dagli aspetti tecnici fino ad assurgere ad una contrapposizione tra maggioranza ed opposizione facendo così diventare l’appuntamento del 22 marzo una sorta di consultazione sull’esecutivo.

Ora ognuno ha la sua opinione sul governo in carica , siamo in una democrazia , ma l’assise referendaria non è la sede per esprimere un giudizio sul punto : al paese si chiede molto più semplicemente approvare o bocciare la riforma sulla separazione delle carriere.

Ecco che entrambi gli eventi cui hanno partecipato oltre agli organizzatori anche magistrati come Luigi Bobbio , Giuseppe Cioffi ed ex toghe come Luca Palamara e altri professionisti hanno spiegato uno dei punti di vista , nello specifico il perché occorra votare SI , mettendo in risalto gli aspetti positivi che a loro giudizio la riforma garantisce.

Un clima sempre positivo mai urlato che a prescindere da ogni considerazione, ha svolto un ruolo fondamentale poiché c’è estremo bisogno di momenti in cui comunicare la propria opinione partendo dal dato tecnico ed è forse la migliore pubblicità che si potesse fare nello specifico a favore del SI in un momento in cui gli attacchi e le urla prevalgono, chiarendo dal proprio punto di vistacome si tratti del compimento dell’art.111 della Costituzione.

Altro aspetto che è stato sottolineato a prescindere dalle scelte che ognuno farà il 22 marzo, è quello di una partecipazione quanto più ampia possibile alla consultazione referendaria , poiché è vero che non è previsto un quorum ma occorre che in ogni caso le ragioni di una parte o dell’altra siano suffragate dall’effettiva maggioranza del paese; una scarsa affluenza rischierebbe di dare forse il colpo di grazia ad un istituto che per la verità non se la passa proprio bene.

Eventi che hanno raccolto un punto di vista e che hanno spiegato senza tecnicismi , il senso della riforma trasmettendolo all’uditorato (aspetto che non sempre è arrivato ad essere compreso) e a prescindere dall’esito finale è cosa da non sottovalutare assolutamente.

Infatti, senza occasioni di questo genere il senso della riforma , le sue caratteristiche, rischiano di non arrivare al paese, ovvero a chi dovrà votare e sarebbe a prescindere dal risultato finale, un vero peccato poiché si avrebbe un voto frutto non di una scelta consapevole ma piuttosto di pregiudizi e paure ; ciò mortificherebbe l’istituto referendario.

Certo questa è l’opinione di chi è a favore della separazione delle carriere ma sta poi al cittadino completare la sua informazione ascoltando anche le ragioni del fronte opposto laddove lo ritenga necessario, la cosa principale per il cittadino è quella di comprendere il quesito sul quale è chiamato a pronunziarsi, ecco perché a prescindere da tutto occorre capire.