Abbracciare il nuovo è l’atto di tenere stretti i valori intangibili tra le braccia. La letteratura e le altre forme d’arte indicano la direzione verso il futuro evitando con destrezza di restare aggrappati a ciò che è stato. L’incertezza e l’imperfezione sono segnali chiave emessi dalla creatività e dall’innovazione. I cambiamenti radicali di cui tanti segnali si avvertono nella società e nell’economia sono in diretto contrasto con una cultura dominata dall’obbligo di dimostrare il rapido impatto delle novità fissando obiettivi misurabili e dando priorità all’immediata applicazione pratica. C’è da consentire e incoraggiare l’incertezza, la digressione, l’interpretazione, la discussione, l’investimento immaginativo e, in definitiva, la fantasia.

Ciò che sfugge ai dottori della memoria, gli esperti che non smettono di rivolgere la loro attenzione al Castello del Sapere dove tanta conoscenza si è accumulata, è l’importanza di essere aperti all’ignoto, di avere fiducia nell’intuizione e di permettere alla mente la libertà di vagare. Qualità queste che si acquisiscono avendo familiarità con le arti liberali, le quali sviluppano una mente aperta, liberano l’immaginazione, scoprono nuovi modi di vedere e di pensare.

Embracing the new is holding intangible values ​​tightly in your arms. Literature and other art forms indicate the direction towards the future, skilfully avoiding clinging to what has been. Uncertainty and imperfection are key signals emitted by creativity and innovation. The radical changes resulting from so many signs in society and the economy are in direct contrast with a culture dominated by the obligation to demonstrate the rapid impact of innovations by setting measurable objectives and prioritising immediate practical application. Uncertainty, digression, interpretation, discussion, imaginative investment, and, ultimately, fantasy must be allowed and encouraged.

What escapes the doctors of memory, the experts who never stop turning their attention to the Castle of Mastery where so much knowledge has accumulated, is the importance of being open to the unknown, trusting intuition and allowing the mind the freedom to roam. These qualities are acquired by being familiar with the liberal arts, which develop an open mind, free the imagination, and discover new ways of seeing and thinking.

piero.formica@gmail.com