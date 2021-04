L’importanza di pulire i pavimenti con macchinari industriali

I pavimenti industriali sono sottoposti a un continuo stress e per questo motivo meritano un’attenzione extra quando si tratta della loro pulizia e manutenzione. Un tempo si utilizzavano in pratica soltanto scopa e mop, due strumenti che ancora oggi sono comunque molto importanti per quanto riguarda il settore della pulizia professionale. Le cose però con il tempo sono cambiate, si sono evolute e sono emerse necessità diverse anche in questo specifico settore. Ci sono situazioni dove infatti scopa e mop non sono affatto sufficienti, per cui è necessario intervenire con macchinari per la pulizia industriale come quelli di Grizzly Italia.

La tecnologia è sempre più all’avanguardia sia per quanto riguarda strumenti come gli aspiratori che le lavapavimenti, senza contare l’importanza dei prodotti per la pulizia in sé. Questi ultimi sono infatti chiamati a risolvere molti e diversi problemi che si presentano normalmente, sia nel contesto industriale che in quello pubblico. Alcuni sono più adatti a sgrassare, altri a sanificare e in più ci sono quelli perfetti per la pulizia di tappezzeria e moquette. Le superfici industriali sono davvero tante, a cominciare da acciaio e vetro ma anche laminato.

La scarsa manutenzione facilita l’accumulo di grasso e olio

L’obiettivo dichiarato di tali macchinari è allungare la vita operativa dei pavimenti, mantenendoli sempre belli e performanti. Quando non si provvede alla corretta pulizia e sanificazione degli ambienti, grasso e olio possono finire per accumularsi nel tempo andando a creare uno strato di nero ovvero di morchia. Quest’ultima va a coprire la finitura del pavimento e finisce per stratificarsi. Inutile dire quanto possa diventare complicato intervenire per rimuovere questo sporco, che si fa sempre più duro e resistente. Ecco perché è importante programmare un’attenta pulizia e manutenzione degli ambienti industriali con un occhio di riguardo verso i pavimenti. Ciascuno di essi viene scelto per uno specifico motivo, legato a doppio filo al tipo di attività che in quel contesto viene portata avanti (ci sono pavimenti in legno, linoleum e resinati ma non solo) ma anche al gusto estetico e al costo dei materiali.

Ciascun pavimento richiede cure specifiche in base a sporco e dimensioni

Ogni pavimento richiede cure specifiche, sia per quanto riguarda il tipo di sporco che la superficie sulla quale esso si deposita. Inutile dire che per ciascuna situazione c’è un macchinario industriale più adatto al quale affidarsi. Lavapavimenti e aspiratori, per esempio, sono estremamente versatili e in grado di operare su pavimentazioni differenti. La scelta della corretta attrezzatura per la pulizia – detergenti compresi – è importante anche perché, specie quando gli ambienti sono di grandi dimensioni, consente di ottimizzare i tempi tecnici e dunque i costi di manutenzione. Le macchine, dotate di una importante forza pulente, sono inoltre sempre più spesso dotate di una tecnologia di tipo ecofriendly che consente loro di ridurre l’impiego di acqua. Si riduce così la complessità dei procedimenti necessari allo smaltimento dei rifiuti, così come – di conseguenza – anche l’impatto ambientale. Il tutto, senza dimenticarlo, con meno fatica per gli operatori che possono così dedicarsi ad attività diverse con un surplus di produttività ed efficienza.

E’ importante scegliere i macchinari per la pulizia industriale per fare in modo che i risultati non siano soltanto di facciata, come quelli assicurati per esempio da metodi diversi e ‘fai da te’. A volte i pavimenti sembrano puliti ma non lo sono affatto: il lavaggio con il mop, per esempio, è scarsamente performante perché se non si cambia in continuazione l’estremità il rischio è quello di finire per spalmare dappertutto lo sporco e gli agenti patogeni (che non vengono affatto rimossi e anzi si accumulano). L’emergenza sanitaria e la diffusione del Covid-19 ci hanno insegnato quanto la pulizia sia sinonimo di benessere e sicurezza. E’ sempre bene rivolgersi a specialisti del settore, che potranno consigliare le soluzioni più adatte caso per caso.