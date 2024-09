L’imprenditoria italiana e il valore degli ecosistemi territoriali, a Napoli il roadshow di EY: focus sul Sud

L’imprenditoria italiana e il valore degli ecosistemi territoriali: è il titolo del roadshow di EY, la cui terza tappa si svolge domani, mercoledì 25 settembre, alle ore 17, a Villa Doria D’Angri a Napoli (via Petrarca 80). L’incontro (promosso in collaborazione con Microsoft e UniCredit Wealth Management) al quale partecipa il sindaco Gaetano Manfredi vuole essere – si legge in una nota, “un momento di condivisione e confronto tra imprenditori, istituzioni locali e associazioni di categoria, per consolidare reti di collaborazione e stimolare la crescita dell’ecosistema locale”.

Per l’occasione verranno presentate 3 analisi: un’analisi macro-economica con focus sul Mezzogiorno condotta da EY, un’analisi sul tessuto imprenditoriale locale realizzata da Unione industriali di Napoli, e una a livello internazionale condotta da Oxford Economics. Inoltre, sarà l’occasione per premiare alcune delle eccellenze del territorio che, con il loro impegno e la loro creatività, contribuiscono a mantenere alto il prestigio del nostro Paese nel panorama internazionale.

All’evento parteciperanno Eugenio Amordio, Partner EY, Luisa Benigno, Calzaturificio Sirio; Carlo Calederini, Microsoft Italia; Anna Del Sorbo, Idal Group; Antonio Garofalo, rettore dell’Università Parthenope; Amedeo Giurazza, Vertis Sgr; Enrico Lenzi, Partner EY; Costanzo Jannotti Pecci, presidente, dell’Unione Industriali di Napoli | Pierluigi Petrone, Petrone Group | Luigi Rapullino, Gruppo Sideralba | Mario Rocco, partner di EY | Emilio Rossi, Oxford Economics | Paolo Scudieri, Adler Group; Manuela Soncini, UniCredit.