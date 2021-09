L’imprenditrice Amelia Cuomo tra le sei finaliste del Premio Giammadonna

Amelia Cuomo Ceo di Pasta Cuomo (Gragnano – Napoli) è tra le sei finaliste della 13ma edizione del Premio Gammadonna che dal 2004 valorizza l’iniziativa imprenditoriale femminile in settori diversi, accomunati da un unico denominatore: l’innovazione, nel business e nella gestione d’impresa.

Amelia Cuomo rinuncia a una carriera come manager in una multinazionale della consulenza per far rivivere il pastificio di famiglia fondato nel 1820, ideando un modello di business innovativo capace di fondere sinergicamente produzione agroalimentare, cultura, tecnologia digitale ed economia circolare. L’imprenditrice napoletana è riuscita a valorizzare “heritage” e identità dell’unica tra le più antiche famiglie pastaie di Gragnano ancora in attività, costruendo un percorso esperienziale immersivo declinato su più fronti: il pastificio, il bistrot a km0, la scuola di cucina, il B&B tematico nei locali ricavati dal pastificio, e il museo interattivo sulla storia di famiglia, visitabile anche virtualmente attraverso l’app per smartphone. Un mix innovativo di storia, tecnologia e promozione del territorio per esplorare la pasta da diverse prospettive.