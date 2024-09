L’impresa rivoluzionaria di camminare sulle “nuvole”

Nasce la soft fashion-collection di Dami, il progresso gentile dell’extra-morbidezza personalizzata ed ecosostenibile. Innovazioni estetiche unite al “materiale più leggero al mondo” saranno di scena, in esclusiva, a Lineapelle, la mostra internazionale di pelli, accessori, componenti, tessuti sintetici e modelli in programma a Milano dal 17 al 19 settembre prossimi.

Victor Hugo li riteneva gli unici esseri volatili in incessante movimento e tesi verso l’avvenire. Una sublime poesia orientale vede le nubi mimare, dalla loro altezza, ciò a cui il vento di ogni progresso aspira. Nel mondo dei comics sono disegnate in corrispondenza dei pensieri e simboleggiano l’origine e il cammino progressivo delle idee e delle parole. Sembrano orientare i nostri passi, segnare il mutamento delle stagioni, simboleggiare il cambiamento. Leggere, trasparenti attraversabili dallo sguardo, soffici, necessarie e funzionali al respiro del Pianeta. “Che cosa sono le nuvole?” chiedeva il titolo di una celebre canzone. Oggi, esse danno il nome anche alle più leggere e morbide suole in natura. Le nuvole sono fondi per calzature super-light. Realizzate in TR ecosostenibile, garantiscono una maggiore traspirazione grazie alla particolare ed inedita trasparenza forata della superficie, una fluidità aerea dinamica e sottile in grado di coniugare identità estetica e flessibilità e una comodissima struttura, quasi senza soluzione di continuità tra comfort interno ed elasticità esterna. Il tratto avvolgente della delicatezza investe l’universo delle sneakers da donna. Versatilità, levità e design con colori a contrasto, in un mood lucente e contemporaneo, si ritroveranno nell’originale collezione presentata in esclusiva, allo stand di Dami ( PAD 22 STAND H1-H5 / K2-K6) alla prossima edizione di Lineapelle, la mostra internazionale di pelli, accessori, componenti, tessuti sintetici e modelli in programma a Milano dal 17 al 19 settembre, con le principali tendenze per l’autunno-inverno 2025-26. La nuova frontiera della leggerezza è resa possibile grazie a tecnologie studiate appositamente con l’obiettivo di diminuire drasticamente il peso della suola pur mantenendone assai elevati i livelli di performance. Dami, impresa marchigiana erede, per oltre mezzo secolo, di una celebre tradizione artigiana e calzaturiera, sta imprimendo, ormai da diversi anni, una svolta decisiva nel mondo della moda smart and light consapevole e green oriented, sperimentando i più avanzati approdi dell’eco-research. Centrale, in questo senso, è la sperimentazione dell’ETPU, materiale ultra leggero usato nelle collezioni di scarpe sportive femminili. La suola realizzata in ETPU al 100% riciclabile ha un peso specifico di 0,20, con tecnologia ad esplosione di azoto. realizzato con tecnologia ad esplosione di azoto. L’ETPU è a bassa densità, buona ammortizzazione e alta resilienza. Sono stati inserite due foglie rosse e blu. Ispirazione autunnale per le city running Shoes.

E’ l’ultima frontiera della soft- fashion. La rivoluzione della gentilezza delineata da Dami ridisegna il concetto di comfortness e persegue l’obiettivo di rimuovere disarmonie e barriere anche attraverso la concreta riduzione degli impatti ambientali tramite la NEW 3D GENERATION che consente maggiore personalizzazione della confortevolezza e minor consumo energetico. Per una tangibile cura del Pianeta ispirata alla dolcezza delle nuvole.