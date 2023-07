L’impresa scientifica tra problemi e opportunità

L’imprenditorialità scientifica rivela nel vasto campo delle scienze le opportunità da sfruttare alla stregua di uno scienziato che fa luce sui fenomeni naturali. Nel contempo, essa produce nell’altrettanto ampio campo dell’economia le opportunità per coloro che utilizzeranno i suoi prodotti e servizi. Lo fa ricorrendo alle narrazioni che permettono agli utilizzatori di esprimere le loro opinioni sull’attività da essa sviluppata.

Nella storia della scienza l’impresa scientifica si staglia come impresa culturale che affronta problemi socialmente rilevanti quali, per esempio, l’inquinamento ambientale, la salute, la povertà e la fame. Basata sulla ricerca scientifica, essa ne condivide l’imprevedibilità degli sviluppi. La scienza viene finanziata non solo per far progredire la conoscenza, ma anche per le sue applicazioni. Gli scienziati intenzionati a supportare l’impresa che adotta i ritrovati della scienza condividono con essa i problemi pratici da affrontare per applicarla.

Scientific entrepreneurship reveals in the broad field of science the oppor- tunities to exploit as a scientist sheds light on natural phenomena. At the same time, it produces in the equally broad field of economics the opportunities for those who will use its products and services. It does so by resorting to narratives that let users express their opinions on the activity it provides.

In the history of science, the scientific enterprise stands out as a cultural enterprise addressing socially relevant problems such as, for example, envi- ronmental pollution, health, poverty and hunger. Based on scientific research, sciencepreneurship shares the unpredictability of developments. Science is funded not only to advance knowledge but also for its applications. Scientists keen to support the enterprise that adopts the findings of science share the practical problems it faces in the application phase.

