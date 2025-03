L’incertezza del domani fa tremare anche i mercati

Le ultime notizie di quella che può essere definita per brevità “La Crisi”, sottintendendo mondiale e generalizzata, sta producendo, giorno dopo giorno, effetti disastrosi oltre ogni limite ipotizzabile fino alla fine dello scorso anno. Il più pericoloso tra tali risultati è che, a parte il chi sono i contendenti principali, sta diventando sempre più difficile riuscire a comprendere chi sta con chi e avere almeno uno schema delle alleanze in essere. È diventato talmente complicato, ancor più dopo l’ascesa al comando degli americani del Generale Custer-Trump che, a causa dello sfasamento orario tra Occidente e Oriente, è come se operasse non stop, 24 ore su 24. Si può arrivare così a andare a dormire mentre sono alleati Tizio e Caio e, al risveglio, apprendere che uno dei due, rotto il patto, si è alleato con Sempronio contro Tizio. La constatazione di come reagisca male la finanza a tale modo di agire sì riscontra dal gran numero di borse valori sparse in tutto il mondo che chiudono giornalmente con notevoli cali, forzando di conseguenza verso il basso gli apparati produttivo e commerciale. Quanto appena accennato finisce nella maggior parte dei casi per sconvolgere programmi e piani economici elaborati in funzione di una agognata pace generalizzata. Intanto i prezzi dei beni, sia quelli destinati al consumo che i durevoli, subiscono incrementi solo in parte causati dagli aumenti delle materie prime e dei semilavorati. Il resto del balzo verso l’alto dei prezzi al dettaglio è indotto dalla speculazione, in questo periodo più che mai attiva. È necessario aggiungere che un altro giro di vite alla escalation appena descritta è dato dalla paura. Un senso che, in molti casi, almeno per una buona parte, è dominato da chi ne viene preso. Così, coperte da una coltre composta da elementi razionali e altri venuti fuori dalle meningi di quanti sono coinvolti in prima linea a causa della particolare tensione, l’ umanità rischia grosso di andare fuori della

strada da percorrere, quella della evoluzione e quindi della crescita. Per la UE e per l’ Italia in particolare, lo stato delle cose è avanzato più che altrove. Che altro aggiungere? Solo di veder confermata la la constatazione che, in casi del genere, sia la Speranza l’ultima divinità a allontanarsi dagli uomini.