L’incessante brusio di creatività dell’imprenditorialismo

La cultura dell’imprenditorialismo si nutre dei pensieri dei polymath, quelli che si propongono di tenere tutta la conoscenza sotto il loro dominio. Il gesuita tedesco Athanasius Kircher (1602-1680), star scientifica dell’età barocca e viaggiatore in tanti mondi del sapere, ci indirizza verso quella cultura preparandoci a volteggiare come una farfalla da un campo all’altro della conoscenza. Antesignano della contemporaneità, Kircher si mosse tra lo studio dei vulcani e dei fossili, l’osservazione dei microbi al microscopio, le invenzioni meccaniche quali gli automi, l’orologio magnetico e il megafono, l’egittologia, la teoria musicale e la religione comparata.

La cultura dei protagonisti dell’imprenditorialismo emette un incessante brusio di creatività che agita motivazioni e attese poggiate sulla conoscenza al crepuscolo della probabilità e nella notte buia dell’incertezza. Ancora, diremmo che quegli agenti costituiscono un parallelo con il movimento culturale dei surrealisti cui si debbono rappresentazioni di scene illogiche, strane creature, elementi sorprendenti e giustapposizioni inaspettate.

The culture of entrepreneurship feeds on the thoughts of the polymaths, those who propose to keep all knowledge under their dominion. The German Jesuit Athanasius Kircher (1602-1680), a scientific star of the Baroque era and a traveller in many realms of knowledge, directs us towards that culture, preparing us to flutter like a butterfly from one field of knowledge to another. A forerunner of contemporaneity, Kircher moved between the study of volcanoes and fossils, the observation of microbes under the microscope, mechanical inventions such as automatons, the magnetic clock, and the megaphone, as well as Egyptology, music theory, and comparative religion.

The culture of the protagonists of entrepreneurship emits an incessant buzz of creativity that stirs motivations and expectations based on knowledge at the twilight of probability and in the dark night of uncertainty. Again, these agents constitute a parallel with the cultural movement of the surrealists to whom we owe representations of illogical scenes, strange creatures, surprising elements and unexpected juxtapositions.

