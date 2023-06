L’incontro con Giuseppe Palomba, economista nell’Ateneo fridericiano e Padre Baldassarre Califano, assistente spirituale nella Fuci

All’inizio dei miei studi universitari, presso la facoltà di economia e commercio dell’Università di Napoli, a novembre 1962, tra i docenti del primo anno, ebbi l’onore di seguire un economista, il prof. Giuseppe Palomba, un intellettuale eclettico ed attento all’evoluzione delle discipline, capace di intrecciare diversi argomenti di fisica economica, entropia ed economia, valori morali ed economia sullo sfondo sociologico, ecc., catturando la mia attenzione e suscitando particolarmente il mio interesse. Dedicò il primo corso all’economia matematica, illustrando l’algoritmo ideato dall’americano George Dantzig nel 1947, consistente in un metodo di calcolo numerico atto a risolvere problemi di programmazione lineare, utilizzato con grande successo nella logistica internazionale del Piano Erp Citato dalla rivista statunitense Computing in Science and Engineering come uno dei dieci migliori algoritmi del secolo, il prof. Palomba avviò questo primo contingente di studenti all’uso dell’algebra vettoriale e matriciale, che fece da pendant con il calcolo tensoriale di statistica, oggetto del corso “avanzato” tenuto dal prof. Vittorio Amato nella stessa facoltà di economia.

Nell’a.a. 1963- 64 seguii il corso del secondo anno di economia politica, tenuto sempre del prof. Giuseppe Palomba, durante il quale egli affrontò argomenti di tenore diversi a quelli dell’anno precedente, cioè di sociologia morale dello sviluppo economico, da lui discussi nel testo “Valori morali e sociologia del sottosviluppo” Napoli 1964. Si riferiva ad aspetti e problemi affrontati nelle lezioni del corso, cosi come nei seminari universitari tenuti, per interdisciplinarità, in altre aree presso la facoltà di Economia di via Parthenope e nelle molteplici conferenze effettuate su invito, in tutto il Mezzogiorno da enti pubblici territoriali, culturali, religiosi, spesso sollecitati dai suoi studenti e da quelli di altre facoltà della Federico II.

Fui tra questa categoria di studenti attivatore della diffusione dell’approccio Palombiano del sapere economico. Quindi, immediatamente mi rimbalzò nella mia considerazione, quando esponenti del Governo precedente come Draghi e Giovannini, specialmente, contraddistinsero gruppi di studiosi e circostanze ed eventi correlati, in un certo senso antesignano dell’approccio di abbandono del PIL Faccio riferimento a commenti che ebbi a fare:

Riuscii assieme ad altri due colleghi studenti dello stesso corso del prof. Palomba, provenienti insieme dall’Istituto Tecnico Commerciale “Ernesto Cesaro”, di Torre Annunziata, tutti a primo impatto di rapporti con padre Baldassarre Califano, a proporre che fosse ospitata una conferenza, tenuto conto che vi erano già richieste di suoi allievi di liceo riguardanti docenti di altre facoltà della Fridericiana. Dalla nostra c’era l’argomento della conferenza del prof. Palomba che affrontava in maniera nuova ed originale un tema che Padre Baldassarre non esitava ad affermare, libro in mano del corso di economia politica basato sui valori morali, che, in quel momento, interessava più degli altri, ed atteneva all’espletamento della sua funzione spirituale verso i giovani.

Fu un momento molto esaltante anche perché vi parteciparono con grane attenzione molti componenti dei movimenti giovanili della Democrazia Cristiana e del Partito comunista della città, molto movimentati, per così dire, in un miscuglio di cattolici di sinistra, cattolici del dissenso, indipendenti di sinistra, ecc. L’attenzione fu consistentemente significativa anche dei giovani del Partito liberale, dei Socialdemocratici e del Movimento Sociale. Per alcuni giorni nella piazza prospiciente alla sede della FUCI, dove insiste il Municipio, la Cattedrale, fiancheggiati da una bella “canestra di alberi”, lato mare, ci furono vari capannelli che si intrattenevano secondo noi, e non solo, sulla conferenza del prof. Palomba.

Sabato, 14 marzo 1964, nel salone della Pontificia Opera di Assistenza (P.O.A.) di Castellammare di Stabia, per l’occasione concessa, alla sezione locale della Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI), sito alla Calata Oratorio, il prof. Giuseppe Palomba, ordinario di economia politica, presso l’Università di Napoli , terrà una conferenza sul tema: “valori morali e sviluppo economico”. La S.V. è invitata a partecipare – Le presidenze (maschile Rosario de Simone – femminil e Ippolita Lo Scalzo) – Assistente spirituale: Padre Baldassarre Califano

Mentre, un riferimento temporale per la Castellammare culturale e politica dell’epoca, è quello che il 15 agosto 1959 fu pubblicata la prima edizione da parte del sociologo Franco Ferrarotti, de “La piccola città” e il 15 agosto 1973, la sua seconda edizione, ambedue dall’editore Liguori.

Che ha detto il prof. Palomba in conferenza? Merita di dedicargli un prossimo apposito articolo. Anticipo il “come andò a finire” cioè che Padre Baldassarre fu “incantato” dal prof. Palomba e spesso lo andava a trovare a Napoli all’Università, “si davano consigli reciprocamente per trovare conferme sulla definizione degli ambiti della loro crescita religiosa”. Ciò affermavano con esattezza nel tempo. A fine 1970 Padre Baldassarre celebro il mio matrimonio con Maria a Sorrento. Allora c’era anche la famiglia del mio professore, lo statistico Vittorio Amato, dello storico economico Luigi Izzo, il prof. Amilcare Cocozza che era legatissimo a Eugenio Scalfari, e ultimo frequentatore di Benedetto Croce. Quando lasciai la cerimonia per andare a passare il capodanno in Grecia, in pieno regime dei colonnelli mi disse, poi mi racconti: “ma credevo che mi avresti fatto la sorpresa di invitare anche il prof. Palomba”. Investigò durante il pranzo nuziale parlando con gli invitati, chiedendo se conoscessero il prof. Palomba. Molti gli dicevano di sì. Uno solo gli riferì che era collega di lavoro del genero del professore Palomba cioè il prof. Alfonso Cianniello della importante Scuola di Domenico Amodeo. Forse si acquietò temporaneamente quando gli dissi, una cosa vera, e cioè, che sia il prof. Amodeo che era il Preside della facoltà di Economia sia il prof. Cianniello mi avevano fatto il regalo di nozze, quest’ultimo portato personalmente a casa il giorno prima. Fino a quando fu trasferito a Minturno, Padre Baldassarre spessissimo veniva a cena da me. Partecipò alla festa di battesimo dei miei tre figli nel 1971, 1974 e 1977 Stesso discorso ogni volta ricordavamo il prof. Palomba che era passato nel “lido” universitario dalla Capitale. Sotto sotto commentava: “ma si sta meglio a Napoli……” ….“ma tu glielo hai detto”?