L’incontro invisibile tra il passato e il futuro dell’economia

di Annamaria Spina

L’economia, come la storia, è un ciclo di idee che si evolvono, si trasformano e, talvolta, si rivoluzionano. Se l’illuminismo ha segnato l’alba dell’economia moderna, oggi siamo sull’orlo di una nuova era, in cui i principi del passato vengono messi in discussione per dare spazio a un modello più avanzato.

Adam Smith, è stato un padre dell’economia mondiale, perché ha dato una struttura logica al capitalismo, Ethi-call vuole fare un passo avanti introducendo il concetto di “architettura economica” e proponendosi come una nuova visione dell’economia del domani.

L’eredità di Smith è immensa: il suo pensiero ha definito i meccanismi che hanno governato il mondo per oltre due secoli. Con “La ricchezza delle Nazioni” (1776), Smith ha fornito la Prima Teoria sistematica del mercato libero, ponendo le basi per il capitalismo industriale. Ha dimostrato che la crescita economica non è frutto del controllo statale, ma della libertà individuale e della divisione del lavoro, e ha identificato un principio rivoluzionario: “La mano invisibile”.

Secondo Adam Smith, il mercato si autoregola in modo spontaneo: l’interesse individuale, agendo in libertà, produce benessere collettivo quasi per magia. È la celebre metafora della “mano invisibile”, che ha guidato per secoli il pensiero economico occidentale, soprattutto in epoche in cui produzione, scambio e progresso tecnico bastavano a generare ricchezza.

Ma oggi, nel XXI secolo, la “mano invisibile” mostra tutte le sue ombre: disuguaglianza crescente, crisi finanziarie ricorrenti, erosione delle risorse naturali e disconnessione profonda tra economia e valori umani. L’autoregolazione non è più garanzia di equilibrio: spesso è proprio la sua assenza di visione a generare squilibri, esclusione, conflitti.

Per questo, Ethi-Call rappresenta un’evoluzione del pensiero economico. Non si limita a correggere gli errori del passato, ma propone un nuovo paradigma fondato su una “architettura economica” consapevole, in cui tutti gli elementi della crescita — produzione, lavoro, impatto ambientale, relazioni sociali, reputazione — vengono armonizzati come in un progetto architettonico.

Laddove l’ingegnere calcola, l’architetto disegna armonia. E così l’economia del futuro dovrà essere progettata: non lasciata al caso, ma immaginata e costruita con visione, equilibrio, bellezza.

Ethi-Call è questa visione sistemica, questa energia nuova che ricompone le fratture, connette gli stakeholder e trasforma il concetto stesso di ricchezza: non più solo profitto, ma benessere condiviso, rispetto, futuro.

Un’altra visione di Smith, che coincide, in parte, con l’approccio di Ethi-call, è la contrapposizione tra “egoismo e altruismo”. Adam Smith non vedeva egoismo e altruismo come due forze opposte. Nel suo libro “Teoria dei sentimenti morali”, spiegava che l’essere umano non agisce solo per il proprio interesse, ma anche per simpatia (empatia), ovvero la capacità di mettersi nei panni degli altri. Tuttavia, nel suo “La ricchezza delle nazioni”, sosteneva che l’interesse individuale fosse il vero motore del progresso economico. Ethi-call sostiene anche questa dualità e la porta oltre: l’egoismo e l’altruismo non sono solo due forze complementari, ma due aspetti di un’unica energia economica, che deve essere bilanciata consapevolmente.

Smith sosteneva che l’egoismo è naturale e che solo attraverso l’interesse personale il mercato fiorisce e la società prospera. Ethi-call, invece, crede che “l’egoismo è solo metà della storia”. Se non è consapevole distrugge, anziché costruire (essere egoisti per essere altruisti). Il vero “lusso” del futuro (Lusso Etico), sarà la capacità di equilibrare egoismo e altruismo in un’unica Forza Economica: “il Valore condiviso”. Dove Smith vedeva un “equilibrio spontaneo” tra egoismo e beneficio collettivo, Ethi-call introduce “un equilibrio progettato”, in cui l’altruismo non è una conseguenza accidentale, ma una scelta strategica che rafforza il sistema economico. Il capitalismo del passato si basava sulla “mano invisibile”. Quello del futuro su “un impulso etico” che guida il mercato verso la sua massima espressione di valore umano, ed Ethi-call potrebbe davvero rappresentare la nuova visione dell’economia del domani.

“L’economia ha bisogno di bellezza per essere giusta”