Linea 1 della Metro, via alla stazione del Centro Direzionale. Manfredi esulta: Tappa fondamentale

“L’apertura della Stazione Centro Direzionale rappresenta un ulteriore fondamentale tassello per la rete di trasporti cittadina. La nuova uscita della Linea 1 consentirà a migliaia di utenti di non arrivare in zona con l’auto personale e favorirà lo sviluppo economico e sociale dell’intero Centro Direzionale, da sempre tra le priorità della nostra Amministrazione”. Questo il commento del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sull’apertura, in questi minuti, della Stazione Centro Direzionale della Linea 1 della metropolitana cittadina. “Ringrazio – conclude il primo cittadino – tutti i soggetti che hanno permesso di terminare i lavori e poter finalmente aprire la nuova stazione: i lavoratori, l’Anm, Metropolitana che ha realizzato l’infrastruttura, l’Ansfisa che ha autorizzato l’esercizio”.