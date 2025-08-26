Linea 10 della Metro Napoli-Afragola: riparte la gara da 3,1 mld di euro

Al via la gara per la realizzazione della Linea 10, che collegherà la stazione Afragola Alta Velocità con Afragola, Casoria, Casavatore, la parte nord est di Napoli con piazza Carlo III e successivamente con l’area di piazza Garibaldi. Dopo il via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che a fine luglio ha approvato con alcune prescrizioni il progetto con un esteso ed accurato parere e la conferma dei finanziamenti al Comune di Napoli da parte del Mit il progetto di Fattibilità Tecnico Economico è stato rivisitato da Eav e dai progettisti consentendo di far partire la gara per il progetto esecutivo e la realizzazione. Oggi è stato spedito per la pubblicazione sulla Guue il bando di gara: i potenziali concorrenti avranno tempo per la presentazione delle offerte sino al 3 novembre. Il finanziamento iniziale è complessivamente di 1,2 miliardi di euro, di cui 870 milioni assegnati al Comune di Napoli nel bando Trm per le metropolitane e di 330 milioni stanziati dalla Regione Campania nell’ambito del Por Fesr 2021/27 e consentono la completa realizzazione funzionale della tratta “fondamentale” Afragola – Casoria – Napoli – Di Vittorio dove è prevista la stazione di interscambio con Linea 1, stazione Di Vittorio, attualmente in completamento a cura di Eav. Si punta ad avere il completamento del finanziamento, fino all’occorrenza di circa 3,1 miliardi di euro, e la gara già prevede questa possibilità, con ulteriori fondi Mit per il Trasporto Rapido di massa, già richiesti, per arrivare a Piazza Principe Umberto passando per piazza Carlo III a Napoli, ed alla Stazione Alta Velocità di Afragola. “Si tratta di un risultato importante, nato da una intuizione della giunta regionale De Luca e frutto della sinergia e collaborazione tra MMit, Regione Campania, Comune di Napoli (destinatario dei finanziamenti) ed Eav (soggetto attuatore e stazione appaltante). E’ forse della gara più grossa, dal punto di vista finanziario, mai realizzata in Campania e tra le più importanti in Italia dopo quella del Ponte sullo stretto, che vede luce grazie ad una grande sinergia istituzionale e grazie al lavoro di donne ed uomini di Eav che ringrazio per l’impegno profuso: l’obiettivo è arrivare all’aggiudicazione entro fine 2025”, commenta il presidente di Eav, Umberto De Gregorio.