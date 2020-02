Linea 6 della Metro, presentato a Bruxelles lo stato di avanzamento dei lavori

È in fase di completamento la Linea 6 della metropolitana di Napoli, una tratta di 6 chilometri che collegherà la zona occidentale con il cuore della città. Lo stato di avanzamento dei lavori è stato presentato a Bruxelles, attraverso un video, pubblicato anche sul canale Youtube Por Campania Fesr della Regione Campania. Giuseppe Molisso, project director di Hitachi, concessionaria della Linea 6 di Napoli, ha spiegato che «su alcune vetture sono stati completati gli interventi di potenziamento impiantistico che ci hanno consentito di dotare i treni dei più moderni sistemi di sicurezza che regolano la marcia». «Entro il 2020 – fa sapere – completeremo e saremo in condizione e di eseguire, con il Ministero Trasporti e le commissioni preposte, prove e verifiche funzionali previste per l’omologazione al pubblico esercizio». Successivamente, per l’inizio del 2021, ci saranno lo svolgimento di pre-esercizio, di competenza del gestore, e, in seguito, l’attivazione e l’apertura al pubblico. Per la stazione Chiaia, sono state ultimate le opere strutturali e sono in corso le finiture; per Arco Mirelli, le finiture sono in fase di ultimazione assieme agli impianti elettromeccanici e l’allestimento delle banchine di stazione; completa la stazione di San Pasquale, mentre per quella di Municipio, nodo di interscambio con la Linea 1, è in avanzato stato di realizzazione il pozzo, e in via di completamento le strutture della stazione e relativi impianti tecnologici. «Quello di Municipio – dice Molisso – è un unico nodo che è comune alle due metropolitane, Linea 1 e Linea 6, che consentirà al viaggiatore di spostarsi da una metropolitana all’altra, dilettante dalla banchina, grazie all’interconnessione delle due stazioni».