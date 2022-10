Linea diretta tra Italia e Australia

Nel febbraio scorso una tragica notizia aveva sconvolto l’Italia ed in particolare l’ambasciata italiana in Australia: l’improvvisa morte della Capo missione Francesca Tardioli, in carica in terra australiana dal settembre 2019, mentre si trovava in vacanza a Foligno, sua città natale. Sei mesi dopo la Farnesina ha annunciato su Twitter il successore della diplomatica italiana, il collega Paolo Crudele, che si instaura dopo il periodo da Incaricato d’affari ad interim del Consigliere di ambasciata Roberto Rizzo.

“Inizio la mia missione a Canberra con entusiasmo, orgoglioso di servire l’Italia e consapevole delle responsabilità che tale missione implica. Il mio massimo impegno sarà dedicato alla valorizzazione della comunità italiana in Australia e al rafforzamento delle eccellenti relazioni politiche, economiche, scientifiche e culturali tra i nostri due Paesi”, le parole di apertura dell’ambasciatore. L’Australia gode di una particolare importanza per l’Italia, essendo il principale partner del blocco occidentale, liberale e democratico che si colloca nell’emisfero australe ed a ridosso dell’Oceano Pacifico, un’area che continua a rivestire sempre più importanza strategica per il futuro delle relazioni internazionali. L’interscambio tra l’Italia e l’Australia è importante, con l’Italia che si colloca al terzo posto tra i partner commerciali europei del paese, e forte della presenza di una grande ed integrata comunità italiana, che conta più di un milione di cittadini e 180 aziende operanti in terra oceanica. Forse non tutti sanno che l’Australia figura anche al primo posto nella lista dei Paesi con il maggior numero di studenti di lingua italiana nel mondo, dato che conferma i forti legami culturali tra i due paesi. L’ambasciatore Crudele, entrato in carriera diplomatica nel 1992, arriva a Canberra dalla Farnesina, dove dal 2017 ha ricoperto l’incarico di Vice Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e Direttore Centrale per le politiche migratorie e la mobilità internazionale. Ha iniziato la sua carriera nella Direzione Generale per gli Affari Economici, poi al Servizio Stampa e Informazione ed infine alla Direzione Generale per l’Emigrazione e gli Affari Sociali. Il primo incarico all’estero è arrivato dal 1996 al 2000 presso l’Ambasciata italiana in Guatemala, poi Ambasciata d’Italia a Madrid dal 2000 al 2004. Rientrato in Italia, ha ricoperto l’incarico di Capo Segreteria della Direzione Generale per i Paesi delle Americhe fino al 2007, quando ha prestato servizio presso la Segreteria Generale, Unità di Coordinamento. Dal 2009 al 2013 è all’Ambasciata d’Italia a Pechino, con funzioni di Vicario dell’Ambasciatore nell’ultima parte del mandato, quando viene nominato Ambasciatore italiano a Singapore.