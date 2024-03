ROMA (ITALPRESS) – Inflazione in risalita a marzo. Secondo le stime preliminari dell’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo aumenta dello 0,1% su base mensile e dell’1,3% annuo. Un’accelerazione che risente dell’attenuarsi della flessione dei prezzi dei beni energetici, sia per la componente regolamentata che non regolamentata.

