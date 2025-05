Lingiardi, Petrignani e Veronesi finalisti a Premio Isola d’Elba 2025

Roma, 28 mag. (askanews) – La Giuria Letteraria del Premio Letterario Internazionale Isola D’Elba-Raffaello Brignetti presieduta da Gino Ruozzi, d’intesa con il Comitato Promotore del Premio, presieduto da Roberto Marini, ha selezionato i vincitori finalisti dell’edizione 2025 che sono (in ordine alfabetico per autore): Vittorio Lingiardi, Corpo, umano (Einaudi); Sandra Petrignani, Autobiografia dei miei cani (Gramma Feltrinelli); Sandro Veronesi, Settembre nero (La Nave di Teseo).

I tre libri vincitori del Premio Elba 2025 sono opere che documentano la qualità della letteratura italiana odierna, lo spirito di ricerca che si fa racconto di esperienze esistenziali importanti, sul piano personale e su quello collettivo.

In “Corpo, umano” di Vittorio Lingiardi la scrittura a un tempo saggistica e narrativa tocca uno degli argomenti più forti e critici del nostro tempo, così assillato dal culto del corpo eppure spesso anche così disattento ad amarlo davvero; Lingiardi ne propone una conoscenza che è anche l’inizio di una vera cura.

In “Autobiografia dei miei cani” Sandra Petrignani tenta la via di un nuovo racconto personale e autobiografico, che passa attraverso la compagnia fondamentale degli animali, nella consapevolezza di un’alleanza umana e animale che è essenziale per il futuro del mondo; dopo avere raccontato in maniera esemplare splendide “vite di altre”, ora Petrignani ci consegna un prezioso e coinvolgente esercizio di racconto pubblico di sé.

In “Settembre nero” Sandro Veronesi racconta il momento magico e irripetibile dell’incanto adolescenziale, declinato all’interno di una narrazione famigliare che lo scrittore indaga in modo lenticolare e illuminante da decenni; in quello stesso anno 1972 siglato dal tragico attentato terroristico alle Olimpiadi di Monaco di Baviera, che ci pone allora e oggi sempre drammaticamente a confronto con le profonde ferite della storia.

La terna dei finalisti vincitori del Premio ora concorrerà alla votazione finale che stabilirà un “Super-vincitore”. Le tre opere finaliste saranno sottoposte al voto di una Giuria dei Lettori, selezionata dal Comitato Promotore, che si andrà a sommare alle preferenze espresse dalla Giuria Letteraria composta da: Gino Ruozzi (Presidente), Giulia Brandani, Mario Baudino, Marino Biondi, Gabriele Canè, Luciano Gelli, Giuseppe Lupo, Andrea Monda, Massimo Onofri, Silvia Ronchey, Carla Sacchi Ferrero.

La proclamazione dei finalisti vincitori e del “Super-vincitore” della 53a edizione del Premio avverrà durante la cerimonia di premiazione prevista a Portoferraio sabato 6 settembre 2025.

Il Premio, giunto alla 53a edizione, è organizzato dal Comitato Promotore, con il Patrocinio della Regione Toscana e il Patrocinio del Ministero della Cultura.