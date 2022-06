Lingua napoletana, conferenza stampa in Consiglio regionale: le iniziative del Comitato scientifico per la salvaguardia

Oggi alle 11 nella sala Caduti di Nassiriya della Sede del Consiglio regionale della Campania si terrà una conferenza stampa per illustrare le iniziative programmate, realizzate ed in fase di realizzazione, dal Comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano. Alla conferenza stampa parteciperanno: Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli consigliere regionale della Campania e promotore della legge regionale numero 14/2019, Maurizio de Giovanni, presidente del Comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano, Armando De Rosa e Nicola De Blasi, vicepresidenti del Comitato, Rita Librandi, Carolina Stromboli, Francesco Montuori e Umberto Franzese del Comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano, Adriana Bruni, cantante e figlia del Maestro Sergio Bruni, Salvatore Palomba, poeta e saggista, Paola Guma, dirigente scolastica dell’istituto statale di arte di Napoli, Boccioni–Palizzi. Coordinerà l’incontro Mimmo Falco, vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.