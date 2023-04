Linkedin per il business: tutti i segreti

Pubblicare post, annunci o contenuti frequenti non sempre si traduce in una giusta strategia di branding, soprattutto se si usa LinkedIn per il business aziendale o personale. Occorre, infatti, saper usare al meglio tutti gli strumenti che questa particolare piattaforma social b2b è in grado di offrire, e tutte le loro potenzialità.

LinkedIn, infatti, da qualche anno a questa parte è la principale piattaforma social su cui imprenditori, professionisti, aziende, e persino grandi gruppi industriali costruiscono vere e proprie reti di contatti che, poi, si trasformano in opportunità di crescita e di business.

I risultati di LinkedIn per il business

Con 774 milioni di utenti in tutto il mondo, perfettamente targettizzati per interessi e professione, e con oltre 30 milioni di aziende registrate, LinkedIn sta diventando negli ultimi anni un vero e proprio pozzo dorato per le strategie di marketing e brand reputation.

Solo con un adeguato profilo LinkedIn è possibile, infatti:

costruire relazioni specializzate, che possano far crescere il proprio business

confrontarsi con una community di professionisti

amplificare le potenzialità della propria strategia di marketing

L’80% dei lead Business to Business arriva, infatti, da Linkedin. E, sempre su questa particolare piattaforma social, si costruisce più del 70% delle relazioni lavorative e di partnership. Ecco perché è sempre più importante, per i responsabili marketing delle aziende e per i liberi professionisti, saper sfruttare al meglio gli strumenti e le potenzialità di Linkedin.

Il corso di alta formazione Time Vision

Per questo motivo Time Vision ha programmato, per il prossimo 15 aprile 2023, una giornata full-immersion di 8 ore di formazione rivolta ai professionisti, ai consulenti del lavoro e a tutte le aziende che ancora non usano al massimo le possibilità offerte da LinkedIn per il business.

La partecipazione al corso di formazione varrà 8 crediti formativi professionali ai consulenti del lavoro iscritti sulla piattaforma nazionale dell’ordine.

Per saperne di più: https://www.timevision.it/eventi/utilizzo-di-linkedin-per-il-business/