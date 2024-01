L’Inner Wheel compie cento anni, da domani a Salerno 1.500 socie da tutta Italia

Da domani a domenica 14 gennaio, saranno celebrati a Salerno i cento anni di vita dell’Inner Wheel, la più grande organizzazione femminile di service al mondo, nata nel 1924 su iniziativa di Margarette Golding. Attualmente sono 110mila le socie appartenenti a 4.062 club sparsi in 101 nazioni. “L’Inner Wheel si fonda sull’amicizia e collega le socie che appartengono ai club di diverse nazioni, favorendo così la comprensione internazionale – ha spiegato la presidente nazionale della storica associazione, Maria Pietrofeso Andria – Le donne dell’Inner Wheel, da sempre impegnate a vivere e far vivere emozioni, sogni, voglia di essere protagoniste del bene umano, sociale e culturale, si incontrano, collaborano insieme, stringono nuove amicizie, trascorrono momenti di svago, organizzano attività culturali, riescono a realizzare innumerevoli progetti di service nelle comunità locali ed oltre i confini nazionali. L’attenzione è rivolta ai soggetti deboli ed a quelli meno fortunati. L’Inner Wheel è da sempre presente fattivamente anche in occasioni di calamità naturali prestando soccorso e aiuti concreti”. Oltre trecentocinquanta le socie provenienti da tutte le regioni italiane che saranno a Salerno. È stato messo a punto un ricco calendario di iniziative; in programma ci sono anche itinerari turistici e culturali a Salerno, Amalfi, Paestum, Pompei, Caserta e Napoli. Domani, a Palazzo di Città di Salerno, alle ore 17, ci sarà un evento alla presenza della presidente nazionale dell’Inner Wheel, Maria Pietrofeso Andria, del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, delle presidenti dei Club di Salerno, Pierina De Giorgi Le Rose e Maria Grazia Pierri Corbo, del governatore del Distretto 2101 del Rotary della Campania, Ugo Oliviero. La presidente internazionale dell’Inner Wheel, Trish Douglas, invierà un videomessaggio. Sempre venerdì, alle ore 16 in Piazza Amendola, ci sarà anche la sfilata dei costumi storici del Crocefisso ritrovato della Bottega San Lazzaro di Chiara Natella. Domenica 14 gennaio, invece, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi. celebrerà la Santa Messa nel Duomo di Salerno.