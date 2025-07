L’innovazione sostenibile parte dal Sud: 23 premi per le startup di tutta Italia, candidature entro il 31 agosto

Ventitré premi distribuiti insieme a una rete di partner che tocca numerosissimi ambiti, con un unico obiettivo comune: premiare, valorizzare e portare sul mercato i prodotti ideati dagli innovatori italiani che possano apportare un beneficio concreto alla vita di ogni cittadino. Innovation Village Award 2025, primo contest nazionale che premia l’innovazione declinata alla sostenibilità, per il settimo anno chiama alla sfida gli innovatori di tutte le regioni. La call è aperta fino al 31 agosto per candidare il proprio progetto: una tecnologia, un prodotto o una soluzione già sul mercato, o almeno testata a livello di prototipo o pilot, sviluppata negli ultimi due anni e che rientri negli ambiti di innovazione previsti. I migliori 24 progetti, scelti dalla giuria del premio, parteciperanno alla finalissima che si terrà a Napoli a ottobre 2025 all’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli grazie alla collaborazione del Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’Area Bagnoli Coroglio.

Istituito e sostenuto da Knowledge for Business, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), con Optima Italia nel ruolo di main sponsor, Tec-Up co-organizzatore e il patrocinio di PNI Cube e del Comune di Napoli, IV Award consegnerà premi in denaro e servizi messi a disposizione da imprese, enti e associazioni.

In particolare, i premi dell’edizione 2025 intendono valorizzare: sistemi innovativi di stoccaggio dell’energia per le città intelligenti con Optima Italia; nuovi materiali e materiali avanzati con Materias; cultura e creatività con Meditech; smart city con Eav (Ente Autonomo Volturno); nuove applicazioni per il packaging alimentare con Flex Packaging; l’ambiente con Abc (Acqua Bene Comune) Napoli; tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale con Bugnion; Space Economy con DAC (Distretto Aerospaziale Della Campania); superamento del gap di genere con Associazione Donne 4.0; servizi innovativi e tecnologici con Atlas; l’healthcare con EIT Health; supporto all’industrializzazione con Bosch Engineering; servizi dedicati allo sviluppo e alla crescita con Invitalia, che assegnerà un doppio premio alla startup più sostenibile e a quella al femminile; il rispetto dei principi di Innovazione Armonica con Entopan Innovation e la gestione e il riuso sostenibile dell’acqua con RDR Società Benefit. Previste anche le menzioni Innovup, Sellalab, Enea e 012factory.

I 24 progetti finalisti parteciperanno alla Pitch Session che inaugurerà il Virtual Brokerage Event 2025, organizzato da Enea Een e Bridgeconomies in collaborazione con partner nazionali e internazionali della rete Enterprise Europe Network. Gli otto progetti vincitori di ogni ambito avranno infine la possibilità di esporre il loro prodotto sui canali di comunicazione dell’ASviS nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026.