L’Inps assume 16 avvocati (uno in Campania): online il bando

L’Inps annuncia l’indizione di un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 16 avvocati di I livello. Questi professionisti legali saranno inseriti nei ruoli del personale dell’Inps presso le direzioni regionali specificate nel bando. Questa la distribuzione dei posti: Abruzzo 1 posto; Basilicata 1 posto; Calabria 1 posto; Campania 1 posto; Emilia-Romagna 1 posto; Lazio 1 posto; Lombardia 2 posti; Marche 1 posto; Piemonte 2 posti; Puglia 3 posti; Veneto 2 posti. Per partecipare al concorso, è necessario soddisfare specifici requisiti. I dettagli completi sono disponibili nel bando ufficiale. Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente online, autenticandosi tramite Spid/Cie/Cns/eIdas e compilando il formato di candidatura sul Portale del Reclutamento InPA, disponibile sul sito del Governo. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul portale ”inPA” e su quello istituzionale Inps. La selezione comprenderà una prova preselettiva (qualora pervengano più di mille domande), due prove scritte e una prova orale.