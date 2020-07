L’intelligenza artificiale adesso si applica anche alle PR

ROMA (ITALPRESS) – Si chiama TRUE il sistema innovativo di analisi semantica e misurazione della reputazione ideato da SEC Newgate che utilizza l’intelligenza artificiale per leggere in profondità l’evoluzione della percezione di un’organizzazione, di un brand, di un prodotto o servizio o di una persona, presso i suoi diversi interlocutori.

Il progetto, che ha visto un investimento in ricerca e sviluppo di circa 1,5 milioni di euro, reso possibile dalle opportunità previste per l’industria 4.0 fra 2017 e 2018, è stato messo a punto dall’agenzia (project leader Erika Elia) insieme a un team scientifico composto da Armando Cirrincione, docente del Dipartimento di Marketing dell’Università Bocconi, Maurizio Zollo, direttore del dipartimento di Management and Entrepreneurship alla Imperial College Business School di Londra e direttore scientifico del centro Leonardo, dai ricercatori di Golden for Impact, una fondazione non profit cui aderiscono molti atenei, basata in Olanda, e dall’esperto di innovazione Alberto Mattiello, dai project manager, i linguisti e i software engineer di Expert System, la software house italiana specializzata nell’intelligenza semantica e nel machine learning.

TRUE è in grado di analizzare in tempo reale tutte le fonti pubbliche (stampa scritta, audio, video, web, social) individuando giudizi, comportamenti ed emozioni, rispetto a cinque dimensioni caratteristiche di ogni organizzazione (products&services, innovation, performance, governance, citizenship), alle specifiche istanze e ai diversi stakeholder, così da seguire e leggere nel tempo gli impatti reputazionali di avvenimenti e conversazioni.

Tali impatti sono sintetizzati in due indici, uno espresso numericamente (da 1 a 100) e relativo alle informazioni cognitivo-comportamentali rilevate, l’altro attraverso una scala cromatica (da rosso a verde) relativo alle emozioni tracciate.

Alle fonti pubbliche – per le quali SEC Newgate ha scelto come partner Mimesi e Blogmeter – possono essere aggiunte fonti riservate, come ad esempio survey interne, stakeholder audit – così da pervenire a una lettura unitaria e coerente di tutte quei dati e quegli elementi di conoscenza che oggi sono cruciali per la governance delle organizzazioni complesse.

E’ la prima volta in Europa che viene proposto al mercato un sistema così sofisticato in grado di “misurare” la reputazione di un brand in tempo reale e di fornire analisi e dati ad alto valore aggiunto.

La piattaforma customizzata può lavorare nelle cinque principali lingue europee e già nei prossimi mesi il team di SEC Newgate proporrà ulteriori declinazioni e tools nell’ambito dell’advocacy.

“In un momento cruciale come quello dell’emergenza che stiamo vivendo, sono orgoglioso di presentare un’innovazione come TRUE – ha detto Fiorenzo Tagliabue, SEC Newgate Group CEO – che nasce con un imprinting internazionale e che accoglie fino in fondo la sfida della trasformazione digitale alla comunicazione, e dell’intelligenza artificiale in particolare, grazie a un pensiero ‘umanò forte, colto e strategico”.

