L’Intelligenza Artificiale che rivoluziona la gestione del rischio, Bv Tech presenta ExplikAI

Bv Tech, azienda specializzata in Ict e Cybersecurity, annuncia il lancio di ExplikAI, una soluzione innovativa basata sull’Intelligenza Artificiale e progettata per supportare le aziende nell’identificazione e nella prevenzione delle anomalie nei processi aziendali, andando oltre la semplice rilevazione delle frodi. In un contesto in cui le minacce digitali e i rischi operativi sono sempre più complessi, ExplikAI si propone come strumento indispensabile per la sicurezza e la conformità normativa.

Grazie all’uso avanzato di Intelligenza Artificiale e algoritmi di analisi comportamentale, esamina in tempo reale i dati aziendali, individuando pattern anomali e possibili criticità. La tecnologia white-box consente di garantire trasparenza nei processi decisionali, fornendo spiegazioni chiare e immediate sulle segnalazioni rilevate. Il sistema offre un controllo continuo 24/7, adattandosi dinamicamente agli scenari di rischio e semplificando la gestione della compliance normativa, incluse le direttive NIS2 e il D.Lgs. 231. ExplikAI consente alle aziende di ridurre perdite economiche e inefficienze operative grazie ad una dashboard intuitiva che fornisce una visione chiara del livello di rischio.

Attraverso un’avanzata analisi dei dati, il sistema è in grado di rilevare in modo proattivo eventuali anomalie su fatture, pagamenti, log e altre informazioni aziendali. Gli algoritmi permettono di ridurre significativamente i tempi di ispezione e verifica, abilitando l’azienda e l’organismo di vigilanza ad effettuare controlli mirati senza appesantire le procedure operative anche su moli dati considerevoli. Il supporto decisionale è reso immediato da un’interfaccia semplice e intuitiva, che consente di analizzare rapidamente le operazioni sospette e di intervenire in pochi click. Inoltre, grazie al controllo in tempo reale, ExplikAI monitora costantemente le attività aziendali, prevenendo potenziali minacce prima che possano trasformarsi in problemi concreti.

Particolare attenzione è riservata alla gestione dei pagamenti ai fornitori, un’area critica per molte aziende. Infatti, secondo il “2024 Repor On Payment Fraud” stilato da Eba ed Ecb, il 57% degli importi sottratti siano stati sottratti con manipolazione del pagatore. ExplikAI identifica in modo tempestivo eventuali anomalie nelle proposte di pagamento, riducendo il rischio di errori o frodi e migliorando l’efficienza operativa.

“In tempi di crescente incertezza dove il dilagare dei Deep Fake ci costringe a dubitare anche di chi vediamo in videocall, siamo orgogliosi di presentare ExplikAI, un software innovativo che ridefinisce il concetto di prevenzione e gestione del rischio frodi in azienda, offrendo una soluzione che combina la potenza dell’AI, con una grande semplicità d’uso” ha commentato Alvise Biffi, Amministratore Delegato Secure Network (Bv Tech) e ideatore di ExplikAI. “In un’epoca in cui l’Intelligenza Artificiale è il motore dell’innovazione, crediamo che Explikai rappresenti un passo avanti per rispondere sia alle complesse compliance normative che per rafforzare protezione delle aziende riducendo significativamente costi e sforzi organizzativi” ha aggiunto Biffi.

La società

Fondata nel 2005 da Raffaele Boccardo, Bv Tech è tra i player di riferimento del mercato italiano delle ICT e della Cybersecurity: possiede e sviluppa piattaforme, soluzioni e servizi per la trasformazione digitale e la difesa delle infrastrutture critiche, dei dati e delle informazioni sensibili. Bv Tech – di cui fanno parte 14 società, perfettamente integrate – è presente in Italia, Germania, Grecia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, UK e USA: con più di 1.300 dipendenti altamente specializzati, opera in settori strategici per il Paese, come Pubblica Amministrazione (Centrale e Locale), Sanità, Difesa e Spazio, Sicurezza dello Stato, Industria, Mobilità, Telecomunicazioni, Media, Finanza, Energy & Utilities, Retail & Gdo.