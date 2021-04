L’intelligenza artificiale e la sanità pubblica, al via i digital talk “Roche Now”

Roche Italia lancia “Roche Now, big data uniti per la salute”, un ciclo di digital talk per capire come i big data e l’intelligenza artificiale possano migliorare la sanità pubblica e la salute dei cittadini. Durante il virtual event di presentazione è stato lanciato il primo ciclo di digital talk condotto dallo scienziato Ennio Tasciotti che si sviluppa in cinque video. Nel primo di questi, disponibile da oggi sui canali ufficiali di Roche Italia, Tasciotti introduce il mondo dei big data e ne spiega la terminologia.

abr/mrv