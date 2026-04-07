L’intelligenza artificiale entra nel laboratorio: la scienza cambia autore

Dalla funzione strumentale alla co-produzione del sapere: l’AI ridefinisce metodo, responsabilità e governance della ricerca

di Giovanni Di Trapani

Keyword: Intelligenza artificiale; ricerca scientifica; governance dei dati; epistemologia; AI Act

Abstract

Nel dibattito scientifico internazionale si sta consolidando una consapevolezza nuova: l’intelligenza artificiale non è più soltanto uno strumento a supporto della ricerca, ma un agente capace di incidere sui suoi presupposti epistemologici. Sistemi avanzati contribuiscono oggi alla formulazione di ipotesi, all’interpretazione dei dati e alla costruzione di modelli teorici. Questo passaggio impone una riflessione sul concetto di autorialità, sulla trasparenza dei processi conoscitivi e sul ruolo delle istituzioni nella regolazione della produzione scientifica.

Negli ultimi anni, l’impiego dell’intelligenza artificiale nei contesti scientifici ha conosciuto un’evoluzione tanto rapida quanto profonda. Se in una prima fase tali tecnologie erano utilizzate prevalentemente per accelerare l’elaborazione dei dati o per ottimizzare modelli statistici complessi, oggi si assiste a un cambiamento di natura qualitativa. L’AI non si limita più a eseguire, ma inizia a contribuire. Non soltanto calcola, ma propone; non si limita a descrivere fenomeni, ma suggerisce interpretazioni e direzioni di ricerca.

Questo slittamento segna una discontinuità rilevante rispetto alla tradizione della scienza moderna, fondata su un principio implicito ma essenziale: la centralità dell’intelligenza umana come origine e garante del sapere. L’ingresso di sistemi capaci di apprendere autonomamente, di individuare correlazioni non evidenti e di generare nuove ipotesi introduce un elemento inedito nel processo conoscitivo. La ricerca scientifica si configura sempre più come uno spazio di cooperazione tra umano e artificiale, in cui la distinzione tra strumento e soggetto tende progressivamente a sfumare. In questo contesto, emerge con forza il tema dell’autorialità. Se un sistema di intelligenza artificiale contribuisce in modo determinante alla produzione di un risultato scientifico, diventa necessario interrogarsi sulla natura di tale contributo. La questione non è soltanto formale, ma sostanziale: chi è responsabile della validità di un risultato generato, anche solo in parte, da un algoritmo? Le attuali convenzioni accademiche, fondate su una visione antropocentrica della ricerca, appaiono sempre meno adeguate a descrivere una realtà in cui gli attori non umani assumono un ruolo crescente.

Parallelamente, si pone un problema di trasparenza. La scienza si fonda su criteri di replicabilità e verificabilità, che presuppongono la piena comprensione dei processi attraverso cui si giunge a un determinato risultato. Tuttavia, molti modelli di intelligenza artificiale operano secondo logiche opache, difficilmente interpretabili anche da chi li ha sviluppati. Si determina così una tensione tra efficienza e comprensibilità: da un lato, la capacità di generare risultati sofisticati; dall’altro, la difficoltà di ricostruirne il percorso. È un passaggio delicato, che rischia di incrinare uno dei pilastri fondamentali del metodo scientifico. Le implicazioni si estendono inevitabilmente alla dimensione della governance. Le istituzioni della ricerca sono chiamate a un aggiornamento profondo dei propri modelli operativi. Università, enti finanziatori e riviste scientifiche devono definire nuovi standard per l’utilizzo dell’AI, introducendo criteri di tracciabilità, accountability e controllo. In questo quadro, il riferimento al AI Act assume un rilievo particolare, in quanto propone un approccio basato sulla gestione del rischio e sulla responsabilizzazione degli attori coinvolti, principi che risultano pienamente applicabili anche al contesto della produzione scientifica. Tuttavia, la questione più profonda riguarda la natura stessa della conoscenza che intendiamo produrre. L’introduzione dell’intelligenza artificiale nei processi di ricerca non è un’innovazione neutra, ma comporta una ridefinizione dei valori che orientano la scienza. Se la velocità, la capacità predittiva e l’efficienza computazionale diventano i criteri prevalenti, si rischia di marginalizzare dimensioni essenziali come il dubbio critico, la riflessione teorica e la responsabilità epistemica. La scienza, in altre parole, potrebbe diventare più potente, ma anche meno consapevole di sé.

La sfida non consiste nel limitare l’uso dell’intelligenza artificiale, ma nel governarne l’integrazione in modo coerente con i principi fondativi della ricerca. È necessario sviluppare una nuova cultura scientifica, capace di coniugare innovazione tecnologica e rigore metodologico, apertura sperimentale e controllo istituzionale. Una cultura che riconosca il valore dell’AI senza rinunciare alla centralità della responsabilità umana. In questa prospettiva, l’intelligenza artificiale non rappresenta soltanto una nuova infrastruttura per la scienza, ma un fattore di trasformazione del suo stesso significato. Non si tratta più di chiedersi cosa l’AI possa fare per la ricerca, ma quale forma di ricerca emergerà dalla sua integrazione. È in questo spazio di interrogazione, ancora aperto e in parte inesplorato, che si gioca il futuro della conoscenza.