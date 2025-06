L’Intelligenza artificiale nel mondo giuridico

di Maria Rosaria Spina*

L’intelligenza artificiale rappresenta una delle più importanti innovazioni tecnologiche dell’epoca contemporanea, avendo già rivoluzionato settori come la medicina, la finanza e i trasporti. La capacità dell’AI di elaborare enormi quantità di dati, proporre soluzioni innovative ha permesso di ottimizzare processi complessi, migliorando l’efficienza e riducendo i margini di errore. Tuttavia, se in ambiti come la diagnosi medica o la prevenzione delle frodi finanziarie l’AI ha già raggiunto un alto livello di affidabilità, ed è divenuta una realtà che si dispiega quotidianamente anche nel settore giuridico, tuttavia la sua applicazione al mondo della giustizia solleva interrogativi molto più complessi.

La giustizia non è solo un sistema normativo, ma un processo i cui principi spesso sfuggono alla mera logica algoritmica. Essa, infatti, si fonda su un delicato equilibrio tra norme, principi e discrezionalità. Se da un lato le norme forniscono regole generali e astratte, dall’altro i principi giuridici, come la proporzionalità, la ragionevolezza e l’equità, richiedono un’applicazione che tenga conto delle specificità del caso concreto. Questa discrezionalità, che è uno degli elementi distintivi della funzione giurisdizionale, sembra difficilmente compatibile con la rigidità di un algoritmo. Eppure, dell’AI di apprendere e adattarsi stanno aprendo nuove prospettive anche in ambito giuridico.

Negli ultimi anni, diversi paesi hanno sperimentato l’uso dell’AI nel sistema giustizia, soprattutto per affrontare casi di bassa complessità e alto tasso di ripetitività. In Estonia, ad esempio, l’AI è utilizzata per risolvere controversie di modico valore, come quelle relative a contratti di consumo, mentre in Cina essa supporta la redazione di bozze di sentenze e l’analisi predittiva delle decisioni. Queste esperienze dimostrano che l’AI può essere un valido strumento per migliorare l’efficienza del sistema giudiziario, ma evidenziano anche i rischi legati alla mancanza di trasparenza e alla perdita di controllo umano.

Il dibattito sull’introduzione dell’AI nella giustizia italiana si inserisce in questo contesto internazionale, ponendo interrogativi cruciali. Può un algoritmo applicare i principi giuridici con la stessa sensibilità di un giudice umano?

Uno dei principali ostacoli all’applicazione dell’AI nella giustizia italiana è rappresentato dalla sua presunta incapacità di applicare principi giuridici generali: concetti come equità, proporzionalità, buona fede e ragionevolezza richiedono una valutazione che non può essere ridotta a un semplice calcolo logico, ma che dipende dalla sensibilità e dall’esperienza del giudice umano.

Un altro aspetto cruciale riguarda la capacità dell’AI di affrontare questioni nuove o normative recenti. Mentre un giudice umano può utilizzare la propria esperienza e il proprio intuito per interpretare una norma di recente introduzione, un algoritmo deve essere addestrato su un corpus di dati preesistente. Tuttavia, l’AI potrebbe superare questa limitazione attraverso l’integrazione di contributi dottrinali e giurisprudenziali aggiornati, che le consentirebbero di proporre interpretazioni innovative e coerenti con l’evoluzione del sistema giuridico.

Uno dei campi in cui forse l’AI potrebbe trovare applicazione immediata è quello dei procedimenti amministrativi di massa, come i provvedimenti sanzionatori e\o autorizzatori. L’amministrazione pubblica si trova spesso a gestire un numero elevato di provvedimenti, come le multe per violazioni del codice della strada, le sanzioni fiscali o amministrative. Questi procedimenti, caratterizzati da un basso livello di discrezionalità, si prestano particolarmente bene all’automazione tramite AI.

In questo contesto, l’AI potrebbe essere utilizzata per analizzare i dati forniti dagli organi accertatori, verificare la sussistenza dei presupposti normativi e generare automaticamente un provvedimento motivato. Questo modello non solo aumenterebbe l’efficienza dell’amministrazione, riducendo i tempi di attesa per i cittadini, ma garantirebbe anche una maggiore uniformità nelle decisioni, riducendo il rischio di errori o disparità di trattamento. In ogni caso, è fondamentale che ogni provvedimento generato dall’AI sia sottoposto a un controllo umano.

Tuttavia ci sono ambiti in cui l’AI difficilmente potrà sostituire il giudice umano, almeno nel breve termine. Pensiamo, ad esempio, alle questioni politiche o eticamente controverse, come l’eutanasia, i diritti delle minoranze o le decisioni relative alla sicurezza nazionale. In questi casi, il bilanciamento dei valori costituzionali è strettamente legato a fattori culturali, morali e sociali, che richiedono una sensibilità e un’esperienza che l’AI, per quanto avanzata, non può replicare.

Un altro limite significativo è rappresentato dal rischio che l’AI privilegi la prevedibilità delle decisioni a scapito della giustizia del caso concreto. Sebbene la prevedibilità sia uno dei principi cardine del diritto, essa non può mai prevalere sulla necessità di adattare la decisione alle peculiarità del caso specifico. Ogni controversia presenta sfumature che richiedono una valutazione attenta e contestualizzata, e l’AI potrebbe non essere in grado di cogliere questi aspetti senza il supporto di un giudice umano.

Guardando al futuro, è probabile che la giustizia italiana adotti un modello ibrido, in cui l’AI e il giudice umano collaborano per migliorare l’efficienza e la qualità delle decisioni. L’AI potrebbe svolgere un ruolo di supporto, analizzando i dati e proponendo soluzioni, mentre il giudice rimarrebbe il custode ultimo della giustizia, garantendo che le decisioni siano eque e conformi ai principi fondamentali del diritto.

AI sia utilizzata come strumento al servizio della giustizia, e non come suo sostituto. La giustizia, infatti, è un processo intrinsecamente umano, che richiede sensibilità, intuizione e capacità di adattamento.

l’IA non può rimpiazzare professioni come quella forense, in cui la componente tecnica si unisce a competenze empatiche e relazionali. Il lavoro dell’avvocato va oltre la semplice ricerca normativa o la redazione di documenti: richiede capacità di argomentazione, intuizione e sensibilità nel trattare i casi concreti. Queste qualità, purtroppo, rimangono irreplicabili da una macchina.

“L’Intelligenza Artificiale è una realtà con cui dobbiamo confrontarci e che non possiamo ignorare. Tuttavia, chi immagina un futuro in cui gli avvocati saranno sostituiti da algoritmi sbaglia completamente prospettiva”, afferma Del Noce. “Il nostro lavoro non si riduce all’analisi di dati o alla compilazione di documenti. Ci occupiamo di persone, di conflitti umani, di vicende che richiedono empatia, capacità di ascolto e interpretazione della realtà. L’IA può certamente supportarci, velocizzando ricerche giuridiche e analisi di precedenti, ma non potrà mai sostituire la capacità critica e il senso di giustizia che guidano la nostra professione”.

Il rapporto evidenzia anche come molte professioni siano esposte al rischio di automazione. Mentre figure come contabili e tecnici bancari potrebbero subire un elevato impatto, professioni a elevata complementarità con l’IA, come avvocati e magistrati, continueranno a necessitare di un apporto umano fondamentale.

Si tratta dell’ordinanza motivata (order and decision) della Corte del distretto meridionale di New York degli U.S.A. del 22 giugno 2023, resa da s.o. P. Kevin Castel, reperibile liberamente all’URL https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2023/06/chatGPT-sanctions-ruling.pdf. È l’irrogazione di una sanzione pecuniaria (di U$D 5.000, accompagnata da una lettera a tutti i giudici falsamente citati) a due avvocati (ed in solido al loro studio professionale) dell’attore che, in una causa civile di risarcimento danni intentata da un passeggero contro una compagnia aerea, a sostegno delle tesi a favore del cliente nei loro atti avevano fatto preciso ed ampio riferimento a precedenti giurisprudenziali, elaborati da un sistema di intelligenza artificiale noto come ChatGPT, completamente inventati e quindi inesistenti e per di più articolati su di un tecniloquio scadente, ma sulla cui genuinità essi avevano pure, almeno in un primo momento, solennemente insistito.

Il provvedimento giurisdizionale di riferimento, però, non sanziona appunto – in sé e per sé preso in considerazione – l’uso di un sistema di IA nella predisposizione dell’atto giudiziario di parte, ma esclusivamente il suo uso maldestro, cioè senza l’estrinsecazione di un ruolo di supervisione finale sull’affidabilità dei riferimenti indicati e sulla tecnicalità formale e sostanziale delle singole argomentazioni.

Rileva infatti il provvedimento che, nella predisposizione degli atti da sottoporre ai giudici, i buoni avvocati appropriatamente ottengono assistenza dai colleghi meno anziani, dagli studenti di legge, dai praticanti, dai testi di approfondimento giuridici (tra cui le enciclopedie), sicché “non c’è nulla di specificamente improprio nell’uso di un affidabile strumento di intelligenza artificiale per l’assistenza”; “ma le regole vigenti impongono agli avvocati un ruolo di supervisione per assicurare l’accuratezza dei loro scritti”, sicché quelli vengono meno alle loro responsabilità verso controparti e giudice quando si avvalgono di scritti basati su precedenti falsi e, per di più, quando insistono malaccortamente sulla loro esistenza: e tanto per una serie di inconvenienti che l’uso di precedenti falsi provoca ad un sistema giudiziario di common law.

Ma, appunto, a venire in considerazione è la sottrazione al dovere professionale dell’avvocato di controllare la veridicità delle citazioni operate e la congruità, formale e sostanziale, degli atti da lui predisposti: con un ben noto pragmatismo, il sistema giudiziario statunitense non si pone il problema della correttezza dell’uso di un sistema di intelligenza artificiale nel processo, ma solo quello della sua affidabilità.

Ed in questo modo tutto si sposta sul diverso piano di cosa debba intendersi con tale termine, a seconda, evidentemente, degli obiettivi e degli scopi dell’attività coinvolta e delle finalità della stessa introduzione, nel sistema giudiziario, di quegli strumenti: l’insostenibilità della cui piena neutralità diviene sempre più evidente.

In conclusione: per il sistema giudiziario statunitense ben venga anche una IA che scriva gli atti degli avvocati, se quella è affidabile e questi ne controllano gli esiti finali.

Un programma di intelligenza artificiale per la predisposizione di bozze o stesure preliminari di atti di parte può assolvere utili compiti, purché sia appunto adeguatamente chiarito il modo di procedere e, soprattutto, garantito un ruolo finale decisivo di effettiva supervisione e decisione da parte dell’agente umano.

L’imposizione di schemi-tipo, con adozione di parametri di contenuto-forma e poi di vero e proprio contenuto, potrebbe giovare grandemente al confezionamento di atti di parte completi ed affidabili.

* avvocato, giudice onorario di pace del Tribunale di Napoli