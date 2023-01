“L’Inter è una squadra di livello top, ha la grande capacità di dilatare il campo. È una squadra che sa chiudersi, ha grandi qualità tecniche e grande fisicità. Dobbiamo essere bravi a mantenere equilibrio e comando della partita”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, alla vigilia della trasferta di domani in casa dei nerazzurri, prima di Serie A dopo la pausa per il Mondiale in Qatar.