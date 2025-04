L’Inter va ko all’ultimo minuto ed è raggiunta dal Napoli. In città cresce la febbre da scudetto

Una rete in pieno recupero di Orsolini al Dall’Ara ha sgambettato l’Inter nella sua corsa al titolo, con l’aggancio subito in vetta da parte del Napoli, e regalato al Bologna una vittoria di prestigio che vale tanto anche in chiave Champions. Il big match della 33/a giornata, giocato nel giorno di Pasqua, ha avuto un finale amaro per la squadra di Simone Inzaghi, che dopo le fatiche di coppa era riuscita comunque a tener testa ai rossoblù più freschi e vogliosi di ripartire dopo il pareggio col Napoli e il ko con l’Atalanta. A fare festa sono anche gli azzurri di Antonio Conte, i quali dopo la vittoria risicata di ieri a Monza hanno comunque ottenuto il massimo possibile da questa 33/a giornata che si gioca nei giorni di festa. Torna a correre la squadra di Gian Piero Gasperini, che nel match serale ha espugnato San Siro con una rete di Ederson al 17′ della ripresa. L’Atalanta è saldamente terza con 64 punti, +4 sul Bologna e +5 sulla Juve, impegnata domani sera col Parma. Per i rossoneri, la decima sconfitta in campionato non è scaturita come di solito da un regalo concesso a inizio partita ma da un gol subito nel loro momento migliore del match. E’ il prezzo pagato ancora una volta ad uno scarso equilibrio e dalla carenza di realizzazione nonostante i tanti attaccanti schierati da Conceicao. E i tifosi hanno ricominciato a contestare la proprietà. Nell’altra partita odierna, l’Empoli e il Venezia hanno pareggiato 2-2, portando a casa un punto a testa che non condanna nessuna delle due lasciandole appaiate in scia al Lecce, quart’ultimo, e che ha deciso intanto di confermare in panchina Marco Giampaolo per conquistare la salvezza. La partita a Bologna è entrata subito nel vivo, con i nerazzurri pericolosi con Lautaro e Carlos Augusto, ma i rossoblù hanno sfiorato il gol con Dallinga, il cui tap-in è stato salvato da Pavard, rifugiatosi in corner. Nella ripresa si è alzato il livello agonistico ed è aumentato il nervosismo, con l’espulsione di Vincenzo Italiano, ma le palle gol sono state poche. Ravaglia ha sfiorato l’autorete con la palla finita sul palo, poi ci sono state le girandole di sostituzioni e gli emiliani si sono gettati in avanti nel finale, trovando la rete con Orsolini entrato a metà ripresa. L’attaccante in pieno recupero ha approfittato di un errato intervento di Bisseck e piazzato sul secondo palo ha colpito la palla in mezza rovesciata battendo Sommer. Troppo tardi per l’Inter per recuperare, mentre Orsolini ha festeggiato la 12/a rete stagionale. Ora l’Inter dovrà resettare e recuperare energie in vista del ritorno delle semifinali di coppa Italia col Milan – che sarà all’ultima chiamata utile prima di gettare del tutto alle ortiche la stagione dopo l’illusione della Supercoppa -, poi sabato prossimo affronterà la Roma in campionato, senza Bastoni e Mkhitaryan che saranno squalificati. A seguire ci sarà la trasferta a Barcellona per la Champions. (