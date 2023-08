L’intrattenimento digitale, una rivoluzione tecnologica della nostra società

L’intrattenimento digitale negli ultimi anni ha trasformato radicalmente il modo in cui le persone si divertono e interagiscono con il mondo circostante. La visione di film e serie TV in streaming, la partecipazione a videogiochi online, il fenomeno dello shopping sulle piattaforme web. Sono alcuni dei principali cambiamenti che l’intrattenimento ha registrato grazie al costante sviluppo delle tecnologie digitali, un’esperienza multidimensionale che ha modificato il modo in cui si interagisce con il mondo virtuale e reale.

La diffusione dell’on-demand e dello streaming

Le piattaforme di streaming hanno rivoluzionato la fruizione dell’intrattenimento, consentendo agli utenti di accedere con un semplice clic a film, serie TV, documentari, spettacoli, eventi di sport in diretta e molto altro ancora. È stato soltanto l’inizio di una nuova cultura dell’intrattenimento “on-demand”, in cui gli spettatori possono godere di contenuti, scegliendo gli orari di programmazione che più fanno comodo. In più sono usufruibili da molteplici devices, ad esempio dalla tv di casa e dal proprio smartphone in mobilità, motivi ulteriori che hanno contribuito a dare un’ulteriore spinta al boom del settore.

Una nuova era digitale che ha trasformato il modo in cui si accede ai contenuti audiovisivi, mettendo a disposizione molteplici modalità di fruizione, personalizzata e interattiva. Gli utenti hanno la libertà di scegliere cosa, quando e su quale dispositivo guardare un determinato programma. Un approccio “on demand” che svincola l’utente dall’attenersi ad orari fissi, godendo di una maggiore flessibilità e adattando i contenuti da guardare in base ai ritmi della propria vita quotidiana. Un autentico punto di svolta sia per l’industria dell’intrattenimento sia per lo spettatore.

Giochi online e mondi virtuali

Il concetto di gioco online oggi non ha nulla a che vedere con quanto apparso agli albori del settore qualche decennio fa. Sono sempre più i titoli che mettono a disposizione mondi virtuali, a cui prendono parte migliaia di utenti socialmente interconnessi. Dagli MMO (Massively Multiplayer Online) ai giochi di realtà virtuale, il singolo utente adesso può collaborare con gli altri giocatori e creare squadre per competere.

Tutti i settori legati al gioco online hanno registrato un cambiamento radicale negli ultimi anni. Si pensi ad esempio al successo delle slot machine online che hanno quasi del tutto soppiantato le classiche slot da bar. Il successo di questi giochi online é dovuto soprattutto alla possibilitá poter giocare dovunque si vuole senza doversi recare in una sala slot grazie all’utilizzo di uno smartphone, tablet o pc. Inoltre, le slot online forniscono promozioni più accattivanti e una percentuale di ritorno al giocatore (RTP) che é in media superiore rispetto rispetto a quelle fisiche.

Lo shopping online e nuove esperienze d’acquisto

L’esperienza dello shopping è stata completamente rivoluzionata con la massiccia diffusione dell’e-commerce. Diversi i vantaggi derivanti da questo nuovo modo di comprare online, dalla comodità di acquistare prodotti seduti sul divano di casa, sino alla possibilità di provare virtualmente i beni che interessano prima dell’acquisto, una funzionalità evoluta già disponibile su alcune popolari piattaforme (a condizione di disporre di devices di ultima generazione). In più le recensioni dei consumatori contribuiscono a prendere al meglio le decisioni d’acquisto dal proprio pc, smartphone e tablet, anche tramite l’uso di app dedicate e sempre più performanti.

Dunque un cambiamento radicale nelle abitudini dei consumatori e nelle dinamiche di fare commercio, consentendo alle persone di esplorare e acquistare prodotti da qualsiasi luogo ed a qualunque orario. Senza dimenticare che le piattaforme di e-commerce sfruttano algoritmi avanzati, studiati per suggerire all’utente i prodotti da comprare, in base ai propri comportamenti di shopping. Un servizio personalizzato a 360°.