LinUp completa l’acquisizione della Pmi innovativa Eclettica

LinUp, Pmi innovativa del Gruppo Mare, che affianca le piccole e medie imprese nel percorso di trasformazione digitale grazie allo sviluppo di suite in linea con i principi della lean production, perfeziona l’acquisizione del 100% del capitale sociale della Pmi innovativa Eclettica, società partecipata dall’incubatore certificato Digital Magics quotato al mercato AIM di Borsa Italiana (codice alfanumerico: DM).

L’operazione, annunciata la scorso luglio, consente a LinUp di ampliare la gamma di servizi per digitalizzazione delle piccole e medie imprese, affiancando alle attuali competenze, che vedono protagoniste tecnologie di frontiera che spaziano dalla realtà virtuale a quella aumentata, anche innovative soluzioni basate sulla business intelligence e l’intelligenza artificiale.

L’acquisizione, del valore di circa 1,5 milioni di euro, vede l’ingresso di Domenico Soriano e Gennaro Tesone, rispettivamente CEO e Chairman di Eclettica, nella compagine societaria del Gruppo Mare, con una partecipazione complessiva pari al 20 per cento.

Fondata nel 2012, Eclettica è un System Integrator specializzato in sviluppo software, con processi certificati ISO 9001, il cui mercato di riferimento è quello delle grandi Corporate Europee. Opera come innovatore, proponendosi anche sul mercato delle startup digitali, alle quali si affianca come partner industriale e tecnologico. Investe da anni risorse nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie in ambito “big data” e intelligenza artificiale (IA). È tra le aziende Italiane selezionate dalla Task Force IA dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

L’ingresso nel Gruppo Mare rientra nel piano di sviluppo della realtà guidata da Antonio Maria Zinno, che punta a raggiungere un fatturato consolidato pari a 30 milioni di euro nel 2022 grazie a 10 milioni di investimenti legato al piano Transizione 4.0.