Lione, attacco con coltello e spiedo: un morto e nove feriti

Parigi, 31 ago. (AdnKronos) – Un uomo, armato di un coltello e l’altra di uno spiedo o di un forchettone da barbecue, le testimonianze sono discordanti, ha ucciso un 19enne e ha ferito altre nove persone, tre in modo grave, a poca distanza da una stazione metro di Laurent-Bonnevay a Villeurbanne vicino Lione. Lo riferiscono i media francesi che fissano l’episodio attorno alle 16.30 di oggi pomeriggio. A quanto scrive Il quotidiano di Lione Le Progres, l’aggressore è stato bloccato da quattro autisti di mezzi pubblici, che lo hanno trattenuto fino all’arrivo della polizia. Si è parlato anche di un secondo aggressore in fuga, ma non vi sono conferme.

Il sindaco di Lione, l’ex ministro dell’Interno Gerard Collomb, sottolinea che le vittime dell’attacco di Villleurbanne sono state colpite in maniera indiscriminata. “Al momento non conosciamo le motivazioni dell’aggressore – ha detto arrivando sul posto, citato da Le Progres – è sicuro che non si tratta di una rissa, perché è qualcuno che ha attaccato indiscriminatamente persone che aspettavano l’autobus”.

La procura nazionale antiterrorismo francese monitora la situazione, ma al momento non ha ancora preso in carico il dossier, seguito dalla procura di Lione. Lo scrive lo Figaro, spiegando che non sono ancora chiare le motivazioni dell’uomo arrestato.