Lions Club Napoli Host e Rotary Club Napoli insieme per la comunità

Il Lions Club Napoli Host incontra il Rotary Club Napoli e inizia una collaborazione tre le due più importanti associazioni di servizio a livello globale, per lavorare su una serie di progetti comunitari di grande impatto. L’incontro si è svolto in seguito alla firma di un protocollo d’intesa tra Lions e Rotary, presso l’hotel Royal di Napoli, dove il Lions Club Napoli Host rappresentato dalla Presidente Rossella Fasulo, ha partecipato alla conviviale del Rotary Club Napoli di cui è presidente Massimo Franco. Questa volontà di collaborare rappresenta un passo avanti significativo verso un obiettivo comune: migliorare il benessere delle comunità locali e globali, attraverso l’impegno congiunto e la realizzazione di iniziative di solidarietà, seguendo la strada indicata dal Governatore del Distretto Lions 108Ya Tommaso Di Napoli e dal Governatore del Distretto Rotary della Campania, Antonio Brando. “Questo sarà possibile grazie alla professionalità, competenza e grande spirito di servizio che contraddistinguono i membri dei due Club coinvolti. La forza delle idee, la costanza nell’impegno e la dedizione al prossimo saranno elementi fondamentali per realizzare iniziative che testimonino ancora una volta la nostra continua fattiva presenza dovunque ci siano bisogno e disagio”, ha detto la Presidente del Lions Club Napoli Host, Rossella Fasulo. La loro è una lunga storia di servizio e impegno. Il Lions Club Napoli Host è il secondo club del Multidistretto Italia, è stato fondato nel 1952, ha 72 anni di storia ed ha espresso, tra i suoi soci, ben due Presidenti della Repubblica Italiana, Enrico De Nicola e Giovanni Leone. Il Rotary Club Napoli festeggerà quest’anno i 100 anni dalla sua fondazione. Un secolo di impegno volontario al servizio delle comunità, condividendo valori comuni, come il sostegno alle persone più vulnerabili, la promozione della pace, l’istruzione, la salute e lo sviluppo sostenibile. Nonostante la loro autonomia operativa, le due organizzazioni hanno spesso lavorato su progetti paralleli in diverse comunità, ma questa nuova collaborazione segna un cambio di passo nella loro relazione. “Siamo orgogliosi di celebrare questo importante anniversario dei 100 anni dalla fondazione del club Napoli decano del Distretto 2101 Campania e primo club Rotary del mezzogiorno fondato nel 1924. Il Presidente del Rotary Club Napoli – ha fatto sapere il presidente Massimo Franco – L’incontro con il Lions Club Napoli Host rappresenta un’opportunità straordinaria per unire le forze e lavorare insieme a progetti che possano fare la differenza nella nostra comunità. La nostra collaborazione si baserà sui valori condivisi di solidarietà, impegno e servizio, che sono alla base delle nostre organizzazioni. Sono certo che questa sinergia darà vita a iniziative di grande impatto sociale, a beneficio di chi ha più bisogno”.